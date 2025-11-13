Horóscopo de Nana Calistar para los 12 signos del zodiaco este 13 de noviembre de 2025; las oportunidades llegarían

En la actualidad, muchas personas que confían en la astrología consideran la consulta del horóscopo como una práctica esencial para orientar su vida cotidiana, convencidas de que los movimientos de los astros influyen en su destino.

Diversos astrólogos comparten sus predicciones sobre lo que depara el universo a los doce signos del zodiaco.

En México, una de las voces más reconocidas en este ámbito es Nana Calistar, quien, con su peculiar manera de interpretar los astros, ofrece a sus seguidores detalladas lecturas sobre lo que cada signo puede esperar en distintos aspectos de su vida.

Signos del zodiaco: horóscopo de Nana Calistar para hoy | Foto: Getty Images

Horóscopo de este jueves 13 de noviembre de 2025

Aries

“Ya es momento de que te pongas en primer lugar porque has dado más favores que santo milagroso y la gente sigue sin agradecerte nada. Un amor del pasado estará rondándote como mosca necia y hasta podría intentar buscarte”.

Tauro

“Es momento de abrir los ojos y dejar de cargar con personas que no quieren avanzar contigo. Tus sentimientos necesitan orden porque te estás desgastando con quien no te da ni los buenos días”.

TAURO 13 de noviembre



Géminis

“Vienen días donde tu cabeza será un torbellino de ideas y planes. Vas a querer construir, crear y avanzar, pero debes cuidar a quién invitas a tus proyectos porque no toda la gente tiene la misma visión que tú”.

Cáncer

“Cuida tus apariencias porque una persona que te interesa mucho te estará observando de cerca. Y por favor, ya deja de tropezar con la misma piedra; te encariñas demasiado rápido y terminas sufriendo por gente que ni para un abrazo sirve”.

CÁNCER 13 de noviembre



Leo

“Ya es hora de que te pongas en primer lugar, porque últimamente te me andas dejando al final como si fueras guarnición de fonda barata. No confundas tus sentimientos por quedarte donde ya no floreces; ve tras lo que quieres sin pedir permiso y sin dar explicaciones”.

Virgo

“Traerás buenas energías estos días. Aprovéchalas para hacer cosas que te dejen algo bueno, no nomás para estar de amargado todo el día. Y mira, ya no te dejes de nadie”.

VIRGO 13 de noviembre



Libra

“Ya no estés dejando todo para mañana porque luego te me andas ahogando en un vaso de agua. Ve sacando pendientes pa’ que no te truene la tacha después”.

Escorpio

“Vienen noticias inesperadas sobre un familiar, y también discusiones en casa por no llegar a acuerdos. Si tienes pareja, ojo con una amistad que te hablará mal de él o ella... y déjame decirte: esta vez sí es cierto. Ponte las pilas; si antes te fue mal, ya ni llorar es bueno, la vida sigue y debes darte chance de empezar otra vez”.

ESCORPIÓN 13 de noviembre



Sagitario

“Ya no te eches culpas que no te corresponden. Cada quien debe hacerse responsable de su propio desmadre, no tú. Tu mayor problema siempre ha sido darlo todo por amor, al punto de que te olvidas de ti mismo”.

Capricornio

“Se ve un viaje a playa o lugar histórico donde la vas a pasar a todo dar, despejando mente y corazón. Ya es hora de que te alejes de personas que te ponen triste, porque has cargado emociones que no te corresponden”.

CAPRICORNIO 13 de noviembre



Acuario

“Cuida mucho tu entorno familiar, porque podrían venir problemas de salud que necesitarán tu atención y paciencia. En el amor habrá cambios fuertes; si no tienes relación, las cosas empezarán a

fluir con una persona que ya te trae en la mira desde hace rato, aunque tú te hagas bien pendejo fingiendo que no ves señales”.

Piscis

“Ten cuidado con dar nuevas oportunidades a quien ya te falló. No te me hagas el mártir, porque hay gente que nomás está esperando que les abras tantito la puerta para volver a fregarte”.