Horóscopo, predicciones y advertencias este domingo 4 de enero, según Nana Calistar

La astróloga mexicana habla de lo que se viene para cada una de las casas astrales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de enero de 2026, 12:35 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar.
En plena era digital, la astrología dejó de ser un tema de nicho para convertirse en una consulta cotidiana. Redes sociales, blogs y plataformas online funcionan como el escenario ideal para que miles de personas miren al cielo buscando respuestas sobre su día a día.

Para muchos, los planetas ya no son solo cuerpos celestes, sino una especie de GPS emocional y práctico que orienta decisiones, estados de ánimo y expectativas.

En ese contexto aparece Nana Calistar, una astróloga mexicana que logró destacarse al romper con los moldes tradicionales del mundo de la astrología.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
Horóscopo de los 12 signos para el domingo 4 de enero de 2026

  • Aries

“Se asoma un amor de una noche, intenso, impulsivo y de esos que llegan cuando menos lo esperas. Disfrútalo si quieres, pero no te confundas, porque no todo lo que quema ilumina. Ya es momento de dejar de permitir manipulaciones, ponte bien las pilas y retoma ese proyecto que dejaste inconcluso por flojera, miedo o por andar quedando bien con todo el mundo, menos contigo”.

  • Tauro

“Aprende a distinguir quién sí vale la pena en tu vida y quién ya cumplió su ciclo. No permitas que te manipulen ni que logren su objetivo de chingarte la existencia, porque tú no naciste para ser tapete de nadie. Podrías recibir noticias de un trabajo que llevas tiempo esperando, y aunque se tarde un poco más, sí se concreta si mantienes la calma”.

  • Géminis

“Es tiempo de tomar decisiones que te lleven a acciones positivas, a cosas que sí te dejen provecho y no solo desgaste emocional. Ya no estás para perder el tiempo en lo que no suma. En el amor traes muchas dudas y pensamientos negativos, y no es gratis: ya te dañaron, te mintieron y te hicieron creer cuentos que no eran verdad. Por eso ahora desconfías, y con razón, pero no permitas que el pasado te arruine lo que podría ser bonito”.

  • Cáncer

“El amor ya no es tu prioridad, y eso es una bendición. Te darás cuenta de que puedes ser feliz, estés o no acompañado. Aun así, amores del pasado regresan, pero tú ya los superaste; no te mortifiques ni te enganches en historias que ya cerraste. Vienen días buenos y ligeros, donde el amor se hará presente de maneras más sanas, siempre y cuando no repitas los mismos errores”.

  • Leo

“En estos días recibirás una llamada o mensaje que te va a dejar con la ceja levantada y el estómago medio revuelto. No es algo grave, pero sí incómodo, de esos que te hacen pensar ‘¿Y esto por qué me lo dicen a mí?’. Te van a llegar chismes o noticias que no te corresponden, y aquí el consejo de señora es claro: no te cargues problemas que no son tuyos, porque luego te andas enfermando por lo que otros provocan".

  • Virgo

“Una amistad va a andar demasiado pegada a ti, y no precisamente por cariño. Quiere información, favores o ventaja, así que sé muy inteligente con lo que cuentas, porque una palabra mal dicha podría volverse chisme o arma en tu contra. No todo el mundo merece conocer tus planes ni tus sentimientos”.

  • Libra

“No te dejes manipular por gente que solo se te acerca para sacarte información, chismes o ventaja. Aprende a ser más discreto con tu vida personal, porque no todo mundo celebra tus logros ni cuida tus secretos como tú. Si sigues hablando de más, podrías cometer errores que luego cuestan caro, y tú ya no estás para andar pagando facturas ajenas”.

  • Escorpio

“De lo que te vas a enterar, sí duele, y no poquito: una amistad anduvo muy confiada con una expareja tuya (o peor aún, con alguien que todavía te importa), y eso te va a mover emociones que creías enterradas. Antes de explotar, piensa bien, porque no es la primera vez que tropiezas con la misma piedra, y ya va siendo hora de aprender la lección”.

  • Sagitario

“Aprenderás a poner a cada quien en su lugar, y sobre todo, a no confiar en quien se acerca con sonrisa y luego clava la puñalada. Eres fuerte, sí, pero ya es hora de mandar a la fregada a quien solo te chinga con comentarios fuera de lugar”.

  • Capricornio

“No descuides el cuerpo, porque subes de peso rápido y luego andas batallando para bajarlo; no es regaño, es aviso de señora. Muévete más, come mejor y deja de decir ‘el lunes empiezo’. Si tienes pareja, vendrán chismes de lavadero, pero no hagas caso: hay gente con envidia que solo quiere verlos pelear. Tranquilo, que lo que es firme no se cae con cualquier viento”.

  • Acuario

“Deja de darle vueltas al pasado y enfócate en tu presente, porque estás a nada de lograr metas que habías dejado inconclusas por miedo, flojera o por hacerle caso a quien no debía opinar. La vida te va a enseñar a bajarle al ritmo, porque no todo se logra a la carrera ni a fregazos”.

  • Piscis

“Has aprendido bien de cada uno de tus errores, y eso se nota. Ya no es tan fácil que te vean la cara ni que te endulcen el oído, y eso es una bendición. La vida te curtió, te dolió, pero también te hizo más sabio. Se marca el embarazo de una amistad o una noticia relacionada con compras, ventas o una fiesta importante que te va a mover emociones y planes”.

