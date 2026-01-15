Horóscopo, predicciones y advertencias para los 12 signos del zodiaco, este jueves 15 de enero de 2026

Para millones de personas, la astrología se transformó en algo más que una lectura ocasional. Hoy funciona como una herramienta que acompaña la vida diaria: orienta decisiones, ayuda a interpretar estados de ánimo y ofrece cierto orden frente a un contexto social acelerado e incierto.
En este escenario se destaca Nana Calistar, astróloga mexicana que rompió con el estilo clásico del horóscopo al tener un tono directo y sin filtros a la hora de revelar las predicciones para cada signo del zodiaco.
Horóscopo de este jueves 15 de enero de 2026
- Aries
“No olvides de dónde vienes ni quién eres, porque cuando uno empieza a aparentar lo que no es solo para quedar bien con gente que no vale ni el saludo, tarde o temprano se cae del banquito. Mantén los pies bien puestos en la tierra y el orgullo guardado en la bolsa, porque no necesitas demostrarle nada a nadie. Ojo: no te alejes tanto de tus enemigos, al contrario, tenlos cerquita, míralos, escúchalos y aprende de lo que dicen, porque ahí sabrás exactamente por dónde quieren meterte el pie y así podrás adelantarte”.
- Tauro
“Se marca dinero extra y la posibilidad real de invertir en ese negocio que traes rondando desde hace tiempo, pero que por miedo o exceso de pensamiento no te has animado a arrancar. Este 2026 no es para seguir dudando de ti, es para accionar con inteligencia. No todo se trata de esperar la señal divina; a veces la señal eres tú cuando te decides”.
- Géminis
“Es momento de retomar la comunicación con tu familia, aunque a veces te dé flojera o prefieras hacerte el ocupado. No te olvides de ellos, porque el día que realmente los necesites puede que ya no esté tan fácil recuperar el tiempo perdido. Si de verdad quieres avanzar y crecer este 2026, empieza por sanar y mejorar las relaciones familiares, porque desde ahí se mueve mucha de tu energía”.
- Cáncer
“Haz un esfuerzo real por convertirte en la persona que dices querer ser, porque las ganas solas no hacen milagros. La fe en ti mismo será clave, pero también la constancia y el dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Este inicio de año trae días de mucha reflexión donde por fin el amor del pasado ya no dolerá como antes, aunque tendrás que aceptar algo muy importante: el pasado no vuelve y no tiene por qué seguir gobernando tu presente. Ya lloraste lo suficiente, ya dolió lo que tenía que doler, ahora toca soltar”.
- Leo
“Si tienes pareja, escenas de celos se van a presentar y con ellas discusiones que podrían subir de tono si no sabes medir tus palabras. No todo es ataque personal ni todo mundo te quiere quitar lo que es tuyo; a veces exageras por orgullo. Aprende a respirar antes de hablar, porque decir cosas de más puede dejar heridas difíciles de cerrar. Si no tienes relación, date el permiso de descansar del drama, disfrutar tu soltería, consentirte y reencontrarte contigo mismo. Enamórate primero de ti para no volver a caer en historias que ya te demostraron que no iban a ningún lado”.
- Virgo
“No dejes proyectos a medias ni sueños empolvándose, porque este es el momento de enfocarte en todo eso que has querido desde hace tiempo. Si sigues postergando, el tiempo se va a pasar volando y luego andarás lamentándote. Tienes todo para materializar este 2026 lo que tanto has buscado, pero el problema es que le das demasiado peso a la opinión de los demás y crees más en sus dudas que en tu capacidad”.
- Libra
“Si tienes pareja o estás en una relación, bájale dos rayitas a la exigencia, porque a veces abusas de los celos y eso, en lugar de acercarte, te va alejando poquito a poquito. No todo es desconfianza ni todo mundo te quiere fallar; aprende a confiar más o al menos a no armar novelas donde no las hay. Recuerda que el amor no se cuida con reclamos, se cuida con comunicación y respeto”.
- Escorpio
“Una mujer de piel clara podría meterte en problemas a ti o a alguien de tu familia por chismes, comentarios falsos o malas intenciones, así que ojo con lo que escuchas y más ojo con lo que crees. No todo lo que se dice es verdad, y no todo mundo viene con buenas intenciones, aunque sonría bonito”.
- Sagitario
“Aguas con las amistades que te rodean, porque hay gente bien envidiosa a la que no le duele no tener lo que tú tienes, lo que realmente les arde es que tú sí lo tengas y ellos no. Son de esos que te aplauden de frente y por detrás desean que te caigas. No compartas tus planes, tus logros ni tus movimientos importantes, porque no todo mundo celebra tu avance, muchos solo están esperando que tropieces”.
- Capricornio
“Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque este inicio de año viene cargado de energía y lo que pidas se te puede conceder, para bien o para enseñarte una lección. Enfócate solo en lo positivo y manda bien lejos todo lo que te drena, te frena o no te deja nada bueno. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, porque no todo merece tu atención ni tu desgaste”.
- Acuario
“Ponle mucha atención a tu estómago y al intestino, porque podrías presentar infecciones, dolores o malestares derivados del estrés, corajes mal digeridos o mala alimentación. No todo es aguantar y seguir como si nada; tu cuerpo te está pidiendo que pares tantito y te cuides más, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti”.
- Piscis
“No escatimes en gastos cuando se trate de tu felicidad y, sobre todo, no des explicaciones a quien no te las pide. Recuerda que el que busca, encuentra, y no todo mundo merece saber de tu vida. Aprende a amarte, a quererte y a dejar que el mundo ruede, porque cuando dejas de depender de los demás, encuentras una paz que no se compra con nada”.