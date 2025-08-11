Suscribirse

Gente

Horóscopo semanal del 11 al 15 de agosto 2025: advertencias y números de la suerte para los 12 signos

Habrán cambios a inicios de la segunda semana del octavo mes del año.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
Horóscopo
El horóscopo puede "jugar" con las emociones de las personas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Agosto se abrió paso con una nueva semana y este lapso de tiempo, entre el 11 al 15, las energías planetarias se perfilan intensas y decisivas para todos los 12 signos del zodiaco. De acuerdo con lo recopilado en el espectro astrológico, el influjo combinado del Sol en Leo y la Luna en fase creciente trae una oleada de motivación, valentía y apertura a nuevas experiencias, pero también exige prudencia en las decisiones.

A continuación, se realizará un pequeño recorrido por las predicciones semanales, con las advertencias necesarias y los números de la suerte para cada signo, de manera que cada persona se guíe.

Aries (20 marzo - 18 abril)

La semana empuja a Aries a tomar la iniciativa en proyectos que habían quedado pendientes. Sin embargo, será clave no precipitarse. Habrá oportunidades laborales, pero también retos que pondrán a prueba la paciencia. En lo sentimental, es momento de aclarar malentendidos.

Números de la suerte: 7, 14, 29.

Contexto: Los 3 signos del zodiaco que podrían ser víctima de robo en agosto, según la inteligencia artificial

Tauro (19 abril - 19 mayo)

Tauro sentirá la necesidad de reforzar la estabilidad económica y emocional. Es probable que surjan gastos inesperados, por lo que conviene ser cauteloso con el presupuesto. En el amor, las conversaciones sinceras traerán más armonía.

Números de la suerte: 3, 16, 44.

Géminis (20 mayo - 19 junio)

Será una semana llena de movimiento y cambios. Habrá propuestas que invitan a salir de la rutina, aunque algunas demandarán decisiones rápidas. En lo afectivo, la comunicación será la clave para fortalecer vínculos.

Números de la suerte: 5, 21, 38.

Los signos y tu suerte
Los signos y su suerte para el octavo mes del año. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer (20 junio - 21 julio)

Cáncer tendrá que equilibrar responsabilidades laborales con momentos de descanso. El exceso de compromisos podría generar estrés, así que cuidar la salud será fundamental. En el hogar, una noticia traerá alegría.

Números de la suerte: 8, 27, 40.

Leo (22 julio - 21 agosto)

La energía del Sol en su signo favorece a Leo en todos los ámbitos. Será un momento ideal para brillar, liderar y avanzar en metas personales. En el amor, se intensifican las pasiones y la conexión emocional.

Números de la suerte: 1, 12, 35.

Virgo (22 agosto - 21 septiembre)

Virgo entrará en una etapa de reflexión que le ayudará a reorganizar prioridades. Es un buen momento para cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades. La intuición estará muy activa.

Números de la suerte: 6, 18, 41.

Libra (22 septiembre - 22 octubre)

El equilibrio será el tema central para Libra. Surgirán situaciones que pondrán a prueba la diplomacia y la capacidad de mediación. En lo económico, se avecinan pequeñas mejoras.

Números de la suerte: 9, 25, 37.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Semana propicia para concretar proyectos que requieren determinación. En lo personal, es tiempo de cerrar heridas y dejar atrás viejas rencillas. Cuidar la comunicación evitará malos entendidos.

Números de la suerte: 4, 19, 42.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La Luna en fase creciente favorece los viajes, la expansión de conocimientos y los nuevos contactos. Será una semana muy productiva si se aprovecha la motivación. En el amor, la sinceridad será la base de la armonía.

Números de la suerte: 11, 23, 39.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio tendrá que ser estratégico en las finanzas. Inversiones y decisiones importantes deben tomarse con calma y análisis. En lo familiar, la cooperación será vital.

Números de la suerte: 2, 17, 33.

Los astros y la tecnología coinciden: algunos signos tendrían mayor fortuna en juegos de azar este primer fin de semana.
El azar parece inclinarse hacia ciertos signos, de acuerdo con una herramienta de IA que analiza energía astral. | Foto: Getty Images

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Semana de creatividad y originalidad para Acuario. Habrá oportunidades para innovar en el trabajo o iniciar proyectos personales. En lo sentimental, se recomienda ser más expresivo.

Números de la suerte: 13, 20, 45.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis sentirá una fuerte conexión con su mundo interior. Es un momento favorable para meditar, planificar y definir metas a largo plazo. Un gesto amable podría abrir una puerta inesperada.

Números de la suerte: 10, 26, 36.

Esta semana, la recomendación general para todos los signos es mantener la mente abierta y actuar con equilibrio. Las energías favorecen los comienzos y la resolución de conflictos, siempre que se evite la impulsividad.

