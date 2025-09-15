Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

Una nueva semana de septiembre arrancó, permitiendo que los creyentes de la astrología basen sus futuras decisiones en lo que depara el destino. Pese a lo turbulento que ha estado el mes, muchos esperando que se dé el giro exacto y la realidad cambie.

El Horóscopo Negro compartió nuevos mensajes para los 12 signos, permitiendo que haya una transformación en cuestiones de decisiones, rumbos, encuentros y caminos. Del 15 al 19, las personas notarán estos giros, enfrentándose a cosas que habían estado evadiendo.

Aries:

Es importante desconectar de redes, de ruidos y de movidas innecesarias. En temas amorosos habrá que ser fuerte y enfrentar situaciones, siendo honesto con usted mismo.

“Quien tenga que quedarse, se quedará por lo que realmente es usted, no por la máscara que pone”.

Tauro:

Esta semana será escenario de una señal definitiva, la cual encaminará a tomar decisiones y hacer movimientos para lograr la paz mental. Tendrá que elegir caminos de vida adulta, que lo harán mejorar como persona.

“Las verdades van a aparecer cuando menos se lo espera”.

Signos que contarán con cambios en septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis:

Es tiempo de dejar de procrastinar con decisiones que tienen que darse. Las oportunidades no esperan, por lo que hay que dejar de dar vueltas y tomar acciones sobre los asuntos.

“Si sigue esperando que todo sea perfecto, adivine... nunca lo será. Una vida perfecta no existe”.

Cáncer:

Días para poner los pies en la tierra y entender que no se puede huir de lo emocional. Es clave moverse para que las cosas se den, evitando esperar que los demás hagan por usted.

“Esta semana se va a dar cuenta de lo autosuficiente que es”.

Leo:

Se acabó el tiempo de frenar emociones, de guardarse lo que siente o piensa. Toca sacar todo eso que lleva dentro y sentirse libre para cumplir esos proyectos en mente.

“Le da miedo no controlar la reacción de los demás o no saber qué opinarán, pero Leo, relax, confíe en usted mismo”.

Virgo:

Una semana para renacer y mostrar la versión mejorada de usted. Está dejando en el pasado esa faceta suya y ahora disfruta de alguien más auténtico y despierto.

“Es ideal para un cambio de look, algo que marque ese antes y después de todo lo que ha vivido”.

Libra:

Prepárese para todo lo que viene. Estos días son perfectos para organizar la vida, cerrar ciclos pendientes y recuperar la paz mental. Vienen cosas próximamente en su temporada.

“Ahora toca respirar, organizar y priorizar lo que realmente importa”.

Escorpio:

Es una semana para poner orden de verdad, pues se recolocará la vida y eso es lo que necesita. Fue un fin de semana de recarga, por lo que es momento de enfrentarlo todo con energía.

“Toca cambiar cosas de 0 a 100 o de 100 a 0, y sí, son cambios necesarios”.

Signos que se enfrentarán a nuevos retos semanales. | Foto: Getty Images

Sagitario:

Hay pocas ganas se seguir aguantando tanta cosa, pero llega un punto que no ha podido ver. Una persona muy cercana a usted que parece que quiere llevarle la contrario en todo, por lo que habrá confrontación.

“Ya no hay lugar para dudas: va a poner las cartas sobre la mesa”.

Capricornio:

Hay noticias y cambios en varios aspectos de su vida, todo se mueve y lo pone a prueba. Estos días serán para ver el lado bueno y se notará cuando baje el caos.

“Usted, que suele ser tan realista (por no decir pesimista), se va a dar el lujo de ser un poquito optimista esta semana”.

Acuario:

Va con todo y no para. Esta semana se necesita orden y compromiso con usted mismo. No es momento de dejar las cosas a medias, porque el tiempo se acaba.

“Si lo quiere, lo lucha. Punto. Esta semana para conseguir sus metas, va a tener que aprender a decir no”.

Piscis:

Será una etapa para limpiar y sacar la basura, dejando a un lado lo acumulado. No se puede seguir viviendo en una vida que no es propia por culpa de terceros. Pese a los intentos de cambiar a ciertas personas, no se logrará.