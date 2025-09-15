Gente
Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas
Los astros enviaron un nuevo mensaje para la tercera semana del mes.
Una nueva semana de septiembre arrancó, permitiendo que los creyentes de la astrología basen sus futuras decisiones en lo que depara el destino. Pese a lo turbulento que ha estado el mes, muchos esperando que se dé el giro exacto y la realidad cambie.
El Horóscopo Negro compartió nuevos mensajes para los 12 signos, permitiendo que haya una transformación en cuestiones de decisiones, rumbos, encuentros y caminos. Del 15 al 19, las personas notarán estos giros, enfrentándose a cosas que habían estado evadiendo.
Aries:
Es importante desconectar de redes, de ruidos y de movidas innecesarias. En temas amorosos habrá que ser fuerte y enfrentar situaciones, siendo honesto con usted mismo.
“Quien tenga que quedarse, se quedará por lo que realmente es usted, no por la máscara que pone”.
Tauro:
Esta semana será escenario de una señal definitiva, la cual encaminará a tomar decisiones y hacer movimientos para lograr la paz mental. Tendrá que elegir caminos de vida adulta, que lo harán mejorar como persona.
“Las verdades van a aparecer cuando menos se lo espera”.
Géminis:
Es tiempo de dejar de procrastinar con decisiones que tienen que darse. Las oportunidades no esperan, por lo que hay que dejar de dar vueltas y tomar acciones sobre los asuntos.
“Si sigue esperando que todo sea perfecto, adivine... nunca lo será. Una vida perfecta no existe”.
Cáncer:
Días para poner los pies en la tierra y entender que no se puede huir de lo emocional. Es clave moverse para que las cosas se den, evitando esperar que los demás hagan por usted.
“Esta semana se va a dar cuenta de lo autosuficiente que es”.
Leo:
Se acabó el tiempo de frenar emociones, de guardarse lo que siente o piensa. Toca sacar todo eso que lleva dentro y sentirse libre para cumplir esos proyectos en mente.
“Le da miedo no controlar la reacción de los demás o no saber qué opinarán, pero Leo, relax, confíe en usted mismo”.
Virgo:
Una semana para renacer y mostrar la versión mejorada de usted. Está dejando en el pasado esa faceta suya y ahora disfruta de alguien más auténtico y despierto.
“Es ideal para un cambio de look, algo que marque ese antes y después de todo lo que ha vivido”.
Libra:
Prepárese para todo lo que viene. Estos días son perfectos para organizar la vida, cerrar ciclos pendientes y recuperar la paz mental. Vienen cosas próximamente en su temporada.
“Ahora toca respirar, organizar y priorizar lo que realmente importa”.
Escorpio:
Es una semana para poner orden de verdad, pues se recolocará la vida y eso es lo que necesita. Fue un fin de semana de recarga, por lo que es momento de enfrentarlo todo con energía.
“Toca cambiar cosas de 0 a 100 o de 100 a 0, y sí, son cambios necesarios”.
Sagitario:
Hay pocas ganas se seguir aguantando tanta cosa, pero llega un punto que no ha podido ver. Una persona muy cercana a usted que parece que quiere llevarle la contrario en todo, por lo que habrá confrontación.
“Ya no hay lugar para dudas: va a poner las cartas sobre la mesa”.
Capricornio:
Hay noticias y cambios en varios aspectos de su vida, todo se mueve y lo pone a prueba. Estos días serán para ver el lado bueno y se notará cuando baje el caos.
“Usted, que suele ser tan realista (por no decir pesimista), se va a dar el lujo de ser un poquito optimista esta semana”.
Acuario:
Va con todo y no para. Esta semana se necesita orden y compromiso con usted mismo. No es momento de dejar las cosas a medias, porque el tiempo se acaba.
“Si lo quiere, lo lucha. Punto. Esta semana para conseguir sus metas, va a tener que aprender a decir no”.
Piscis:
Será una etapa para limpiar y sacar la basura, dejando a un lado lo acumulado. No se puede seguir viviendo en una vida que no es propia por culpa de terceros. Pese a los intentos de cambiar a ciertas personas, no se logrará.
“Hay gente que no cambia y punto. Y si sigue ahí, lo único que va a hacer es hundirse con ellos”.