Horóscopo de septiembre 2025: decisiones radicales y transformaciones para los 12 signos del zodiaco

Septiembre arrancó con fuerza, detonando cambios inesperados en la vida de muchas personas. Hay quienes desean enfrentarse a desafíos y transformaciones, por lo que recurren a la astrología para saber más de su futuro.

El Horóscopo Negro compartió lo que habrá en el noveno mes del año para los 12 signos, vaticinando giros y decisiones que impactarán en la vida de cada persona.

Aries:

Es importante frenar. Arranca un nuevo mes, y pide que se manejen las cosas de una forma distinta a la habitual. Aunque cuesta mucho, es momento de hacerlo: respirar, parar, mirar hacia dentro sin salir corriendo y evitar que el cuerpo sea el que toque fondo para frenar.

“Es posible que este mes sufra de algo físico que le traiga amargura... no se condene, Aries”

Tauro:

Este mes no vendrá a sacudir con fuerza, pero sí ocurrirán cambios inesperados que llegarán con intención. Es momento de verlo todo con calma y tomar decisiones importantes. Habrá una puerta que se abrirá y removerá emociones.

“Volverá a sentir ilusión por algo. Una chispa. Un deseo. Una nueva conexión. O tal vez un reencuentro con algo que pensaba que ya no volvería a sentir”

Cada signo del zodiaco suele adoptar una personalidad en el horóscopo.

Géminis:

Este será un mes considerado ‘un punto de inflexión’. Sabe que algo tiene que cambiar, pero es un instante para no posponerlo más y ejecutarlo. Es un tiempo drástico donde tendrá que elegirse.

“Se enfrentará a la incomodidad de reconocer que muchas de sus decisiones no fueron por deseo, sino por presión. Que lleva tiempo cumpliendo sin alma. Que está agotado de aparentar que todo va bien, cuando por dentro se replantea hasta quién es”

Cáncer:

Es una temporada del año para calmar su propia voz. Ya no existirán silencios sobre lo que lleva por dentro, y comenzará a decir todo eso que le pesaba y se atragantaba en lo más profundo.

“Lo que antes lo sostenía ya no vibrará con usted. Será el fin de una etapa espiritual, mental o incluso personal, y aunque al principio se sienta algo perdido, después vendrá la claridad”

Leo:

Septiembre será un espacio para ordenar todo lo mental y emocional que quedó atrapado en agosto. Personas le hicieron perder la cabeza y apagaron un brillo en usted, pero ahora eso ya es distinto.

“Se destapará lo que venía intentando controlar: sus miedos más profundos, sus apegos más tóxicos, sus vínculos más intensos”

Virgo:

Este mes es el escenario para ponerle nombre a lo que ya no puede sostener en su realidad. Significa un reinicio y se cerrará una versión del pasado.

“Abrirá otra más auténtica, más conectada, más despierta. Sentirá que todo se mueve: cuerpo, mente, alma. Y aunque al principio se desconozca... después lo agradecerá”

Libra:

Septiembre le trasladará a ese lugar que no quiere ver, ese espacio interno. Lo impulsa a soltar el ruido mental y a buscar lo bueno. Es fundamental sentarse con usted mismo y empezar a ser honesto sobre todo lo que ocurre.

“Se abre su temporada, donde se enfoca, se recoloca y se vuelve a mirar al espejo con cara de: ‘Esta soy yo’. Será su reinicio”

Escorpio:

Ya no se guardará tanto como en el pasado. Todas las emociones saldrán y verán la luz bajo control, llevándolo a actuar sin falla alguna. La fuerza se apodera de usted y será más decidido e intuitivo.

“Va a lograr lo que se proponga. Va a sacar fuerza de donde los demás se rendirían”

Sagitario:

No podrá escapar de los planes fuera de lo normal, de viajes o de la libertad. Será un instante en el que tendrá que enfrentarse a lo que lleva tiempo esquivando, tocándole el corazón.

“Sentirá nostalgia, confusión, emociones que no sabía que aún le dolían. Puede que tenga que soltar un lugar, una relación familiar, una etapa que ya no tiene espacio en su presente”

Capricornio:

Algo marcó su vida últimamente, por lo que la visión de la realidad cambió. Hay un problema que le agota la energía, por lo que se resolverá pronto.

“Será un mes de claridad, brutal, sincera y necesaria. Va a tener que revisar en serio lo que piensa, lo que sostiene, lo que defiende sin ganas”

El horóscopo suele leerse a través de las cartas del tarot.

Acuario:

Este tiempo será para poner la atención en lo que vale, en ese valor real que lleva por dentro. Habrá un día en el que todo se transformará y la perspectiva será otra por una limpieza emocional profunda.

“Borre lo que ya no puede sostener, aunque aún no lo haya dicho en voz alta”

Piscis:

Terminará lidiando con eso que ya no puede seguir evadiendo. Tendrá que hacerse cargo y soltar lo que lo retiene en versiones que ya no lo representan. No va a querer volver atrás y vivirá otra clase de situaciones.