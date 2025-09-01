Horóscopo semanal del 1 al 5 de septiembre: decisiones radicales, momentos incómodos y giros inesperados

Septiembre arrancó con toda la energía y hay quienes desean conocer lo que les depara la primera semana del mes. Muchos se refugian en sus creencias, esperando que haya golpes de suerte, cambios y transformaciones en sus realidades.

El Horóscopo Negro se encargó de brindar un panorama distinto, presentando lo que hay para cada signo en estos días del 1 al 5 de septiembre.

Aries:

Es importante frenar un poco, ya que los rezagos del tiempo están pasando cuenta de cobro. El cansancio está acumulado y hace que duela más de lo normal el cuerpo. El estrés está haciendo de las suyas, por lo que hay que bajar revoluciones.

“Esta semana la vida le esta diciendo: calma, relax, frena el FOMO porque no pasa nada si no está en todo ni en todas partes”

Tauro:

Esta semana el corazón estará muy sensible, y hay que estar preparados para un mes fuerte a nivel astrológico. El tema en pareja será de tiempo y sacrificios, mientras que la soltería dará un espacio para el autocuidado.

“No tenga miedo de apoyarse en esa gente que siempre está cuando lo necesita”

El Horóscopo consigna mensajes de aliento para las personas que lo consultan. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis:

Están pasando muchas cosas en su realidad, pero esta semana tendrá un toque distinto. Está a punto de pasar algo bueno, por lo que debe prepararse.

“Prepárese, porque esta semana llegan cosas que van a poner su mundo patas arriba. Y sí, a usted eso en el fondo le encanta”

Cáncer:

Lo que más preocupa son los temas de la salud, atravesando no solamente un asunto propio, sino el de alguien más. La frase ‘no saber qué va a pasar’ pone la cabeza al mil, por lo que habrá que respirar y evitar adelantarse a escenarios.

“Esta semana todo se revolverá, sí, pero de ahí también puede salir claridad”

Leo:

Estos días serán para preguntas incómodas relacionadas con el entorno. Es importante poner las cartas sobre la mesa y ser más selectivo con quienes están en su círculo más cercano.

“Si alguien no ha sabido valorarle, que no se sorprenda ahora cuando usted empiece a marcar distancia”

Virgo:

Este mes será para poner todo en orden, combinando nuevos propósitos, rutinas que gustan y actividades que lo hacen sentir pleno. Es momento de brillar sin permitir que nadie agobie su realidad.

“Esta semana no es para quedarse encerrado entre responsabilidades. Todo lo contrario: es momento para salir, para darse un viaje, para desaparecer un poco de las responsabilidades y darse un respiro”

Libra:

Esta semana viene cargada de cosas buenas y sabrá cómo manejarlas. Tras unos días complejos, todo quedó atrás y se viene una temporada distinta en la que el mes traerá detalles inesperados.

“Toca poner los pies en la tierra. Vuelva a sus rutinas, a esa disciplina que a veces da pereza, pero que, cuando la sigue, le hace sentir orgulloso de usted mismo”

Escorpio:

Es momento de organizarse y poner todo en su sitio: responsabilidades, ideas, proyectos y actividades por placer. El control llegará si tiene todo planificado, esquivando a los que quieran entrometerse.

“Está acostumbrado a ir dos pasos por delante, pero ahora irá tres”

Sagitario:

Estos días serán de un mood totalmente distinto, pese a las semanas complicadas que traía. Se notan cambios y todo se acomoda en su sitio, como un borrón y cuenta nueva.

“Lo siente dentro, como si por fin tuviera la oportunidad de empezar de cero. Incluso puede que le apetezca arriesgar con un cambio de look”

Signos del zodiaco que vivirán cambios con la llegada del mes. | Foto: Getty Images

Capricornio:

Siempre está enfocado en mirar lo malo, pero hay cosas que están inclinadas a lo bueno. Es momento de dejar tanto castigo y concentrarse en lo que sí está funcionando.

“Hay oportunidades a su alrededor, puertas que se abren, heridas que empiezan a curarse, pero si sigue obsesionado con lo que pesa, no va a dejar que entre la luz”

Acuario:

Ha sido un tiempo de callarse y comerse cosas que lleva por dentro, evitando perder o molestar a otros. Sin embargo, eso no está bien, pues esta realidad es distinta y no es válido esto. Será una semana de proyectar lo contrario y decir que se acabó.

“Si hay algo o alguien que le obliga a reprimirse, ya sabe lo que toca: conversación con las cartas sobre la mesa”

Piscis:

Sentirá un aura rara entre hiperactividad y confusión. Algo le pasará y no podrá disimularlo, por lo que deberá decirle adiós a algo que ya no encaja con usted.