Horóscopo semanal del 1 al 5 de septiembre: decisiones radicales, momentos incómodos y giros inesperados
Los signos del zodiaco se enfrentarán a una nueva temporada astrológica que influirá en sus realidades.
Septiembre arrancó con toda la energía y hay quienes desean conocer lo que les depara la primera semana del mes. Muchos se refugian en sus creencias, esperando que haya golpes de suerte, cambios y transformaciones en sus realidades.
El Horóscopo Negro se encargó de brindar un panorama distinto, presentando lo que hay para cada signo en estos días del 1 al 5 de septiembre.
Aries:
Es importante frenar un poco, ya que los rezagos del tiempo están pasando cuenta de cobro. El cansancio está acumulado y hace que duela más de lo normal el cuerpo. El estrés está haciendo de las suyas, por lo que hay que bajar revoluciones.
“Esta semana la vida le esta diciendo: calma, relax, frena el FOMO porque no pasa nada si no está en todo ni en todas partes”
Tauro:
Esta semana el corazón estará muy sensible, y hay que estar preparados para un mes fuerte a nivel astrológico. El tema en pareja será de tiempo y sacrificios, mientras que la soltería dará un espacio para el autocuidado.
“No tenga miedo de apoyarse en esa gente que siempre está cuando lo necesita”
Géminis:
Están pasando muchas cosas en su realidad, pero esta semana tendrá un toque distinto. Está a punto de pasar algo bueno, por lo que debe prepararse.
“Prepárese, porque esta semana llegan cosas que van a poner su mundo patas arriba. Y sí, a usted eso en el fondo le encanta”
Cáncer:
Lo que más preocupa son los temas de la salud, atravesando no solamente un asunto propio, sino el de alguien más. La frase ‘no saber qué va a pasar’ pone la cabeza al mil, por lo que habrá que respirar y evitar adelantarse a escenarios.
“Esta semana todo se revolverá, sí, pero de ahí también puede salir claridad”
Leo:
Estos días serán para preguntas incómodas relacionadas con el entorno. Es importante poner las cartas sobre la mesa y ser más selectivo con quienes están en su círculo más cercano.
“Si alguien no ha sabido valorarle, que no se sorprenda ahora cuando usted empiece a marcar distancia”
Virgo:
Este mes será para poner todo en orden, combinando nuevos propósitos, rutinas que gustan y actividades que lo hacen sentir pleno. Es momento de brillar sin permitir que nadie agobie su realidad.
“Esta semana no es para quedarse encerrado entre responsabilidades. Todo lo contrario: es momento para salir, para darse un viaje, para desaparecer un poco de las responsabilidades y darse un respiro”
Libra:
Esta semana viene cargada de cosas buenas y sabrá cómo manejarlas. Tras unos días complejos, todo quedó atrás y se viene una temporada distinta en la que el mes traerá detalles inesperados.
“Toca poner los pies en la tierra. Vuelva a sus rutinas, a esa disciplina que a veces da pereza, pero que, cuando la sigue, le hace sentir orgulloso de usted mismo”
Escorpio:
Es momento de organizarse y poner todo en su sitio: responsabilidades, ideas, proyectos y actividades por placer. El control llegará si tiene todo planificado, esquivando a los que quieran entrometerse.
“Está acostumbrado a ir dos pasos por delante, pero ahora irá tres”
Sagitario:
Estos días serán de un mood totalmente distinto, pese a las semanas complicadas que traía. Se notan cambios y todo se acomoda en su sitio, como un borrón y cuenta nueva.
“Lo siente dentro, como si por fin tuviera la oportunidad de empezar de cero. Incluso puede que le apetezca arriesgar con un cambio de look”
Capricornio:
Siempre está enfocado en mirar lo malo, pero hay cosas que están inclinadas a lo bueno. Es momento de dejar tanto castigo y concentrarse en lo que sí está funcionando.
“Hay oportunidades a su alrededor, puertas que se abren, heridas que empiezan a curarse, pero si sigue obsesionado con lo que pesa, no va a dejar que entre la luz”
Acuario:
Ha sido un tiempo de callarse y comerse cosas que lleva por dentro, evitando perder o molestar a otros. Sin embargo, eso no está bien, pues esta realidad es distinta y no es válido esto. Será una semana de proyectar lo contrario y decir que se acabó.
“Si hay algo o alguien que le obliga a reprimirse, ya sabe lo que toca: conversación con las cartas sobre la mesa”
Piscis:
Sentirá un aura rara entre hiperactividad y confusión. Algo le pasará y no podrá disimularlo, por lo que deberá decirle adiós a algo que ya no encaja con usted.
“Sí, va a doler. Sí, va a llorar más de lo que se imagina... pero después, la sensación será de liberación total. De alivio”