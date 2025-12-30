Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Para el último día del año 2025, muchos ponen su fe en el legado del vidente Walter Mercado. Pese a que falleció en el año 2019, sus familiares comparten la información que quedó en sus manos y llenan de ilusión a quienes esperan tener suerte en los sorteos de juegos de azar.

Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, destapó los números mágicos y compartió algunos consejos energéticos para la esperada noche.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Para atraer la buena suerte, se recomienda vestir o llevar algún detalle en rojo y encender una vela para dejar atrás los recuerdos tristes del año.

Números de la suerte: 20, 6 y 12.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía invita a sembrar nuevas metas con paciencia. Los tonos verdes o tierra armonizan esta noche especial.

Números de la suerte: 8, 42 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un buen momento para limpiar el hogar con incienso y aromas suaves, dejando espacio a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 1, 35 y 2.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El blanco es el color indicado para esta noche, acompañado de algún objeto de plata que conecte con la energía lunar.

Números de la suerte: 45, 8 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los tonos dorados o anaranjados potencian la energía solar del signo. Una vela dorada y aromas suaves ayudan a atraer éxito y reconocimiento.

Números de la suerte: 6, 42 y 38.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Vestir de blanco o gris claro favorece la calma y la claridad mental. La actitud positiva será clave para iniciar el nuevo ciclo con estabilidad.

Números de la suerte: 4, 16 y 10.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El rosado o lavanda armonizan la energía de esta noche. Rodearse de flores frescas e incienso ayuda a cerrar el año en paz.

Números de la suerte: 13, 6 y 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Vestir de tonos oscuros y elegantes refuerza el magnetismo personal. Un ritual de limpieza con agua y sal simboliza soltar lo negativo.

Números de la suerte: 22, 50 y 1.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El azul eléctrico potencia la energía expansiva del signo. Encender una vela roja simboliza fuerza y protección para el nuevo ciclo.

Números de la suerte: 19, 36 y 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los tonos marrones conectan con la estabilidad y la prosperidad. Un pequeño ritual con granos y monedas refuerza la abundancia.

Números de la suerte: 3, 15 y 8.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encender doce velas de colores representa los meses del año entrante y permite decretar salud, paz y prosperidad.

Números de la suerte: 29, 45 y 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los tonos azules y blancos armonizan el espíritu. Una vela dedicada a la fe personal refuerza la protección y la esperanza.

Números de la suerte: 3, 11 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.