Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para ganar la lotería el 12 de enero

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de enero de 2026, 11:23 a. m.
Números del fallecido Walter Mercado Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que cada día, los familiares de Walter Mercado comparten los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en Escorpio impulsa a mirar hacia adentro y reconocer motivaciones ocultas. Es un día ideal para tomar decisiones con madurez y depurar relaciones.

Números de suerte: 4, 20, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones cercanas cobran protagonismo. Se favorecen las conversaciones sinceras que fortalecen vínculos afectivos importantes.

Números de suerte: 5, 43, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente se agudiza y permite descubrir verdades que antes estaban ocultas. Buen momento para resolver asuntos pendientes con estrategia.

Números de suerte: 18, 7, 30.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad se transforma en creatividad. Las emociones intensas pueden canalizarse en proyectos o gestos significativos.

Números de suerte: 11, 6, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El hogar y el mundo interior piden atención. Es un día propicio para limpiar energías, cerrar ciclos y buscar calma a través de la reflexión.

Números de suerte: 40, 32, 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La comunicación se vuelve profunda y reveladora. Conversaciones importantes permitirán aclarar situaciones que estaban en pausa.

Números de suerte: 6, 24, 18.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El enfoque está en los recursos y el valor personal. Tomar decisiones financieras con serenidad será clave para el equilibrio.

Números de suerte: 48, 26, 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna en su signo, el magnetismo y la intuición se potencian. Es un día ideal para iniciar cambios personales importantes.

Números de suerte: 35, 4, 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La introspección se impone. Escuchar la voz interior permitirá encontrar respuestas necesarias para avanzar.

Números de suerte: 47, 2, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las alianzas y proyectos en equipo se fortalecen. Puede llegar apoyo inesperado para resolver asuntos complejos.

Números de suerte: 10, 23, 39.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El ámbito profesional recibe una iluminación especial. Las decisiones que se tomen hoy tendrán efectos positivos a largo plazo.

Números de suerte: 8, 15, 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se expande y se perciben señales claras del destino. Buen momento para explorar lo espiritual y confiar en el camino elegido.

Números de suerte: 19, 33, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

