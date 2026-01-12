Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para ganar la lotería el 12 de enero

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que cada día, los familiares de Walter Mercado comparten los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en Escorpio impulsa a mirar hacia adentro y reconocer motivaciones ocultas. Es un día ideal para tomar decisiones con madurez y depurar relaciones.

Números de suerte: 4, 20, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones cercanas cobran protagonismo. Se favorecen las conversaciones sinceras que fortalecen vínculos afectivos importantes.

Números de suerte: 5, 43, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente se agudiza y permite descubrir verdades que antes estaban ocultas. Buen momento para resolver asuntos pendientes con estrategia.

Números de suerte: 18, 7, 30.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad se transforma en creatividad. Las emociones intensas pueden canalizarse en proyectos o gestos significativos.

Números de suerte: 11, 6, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El hogar y el mundo interior piden atención. Es un día propicio para limpiar energías, cerrar ciclos y buscar calma a través de la reflexión.

Números de suerte: 40, 32, 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La comunicación se vuelve profunda y reveladora. Conversaciones importantes permitirán aclarar situaciones que estaban en pausa.

Números de suerte: 6, 24, 18.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El enfoque está en los recursos y el valor personal. Tomar decisiones financieras con serenidad será clave para el equilibrio.

Números de suerte: 48, 26, 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna en su signo, el magnetismo y la intuición se potencian. Es un día ideal para iniciar cambios personales importantes.

Números de suerte: 35, 4, 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La introspección se impone. Escuchar la voz interior permitirá encontrar respuestas necesarias para avanzar.

Números de suerte: 47, 2, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las alianzas y proyectos en equipo se fortalecen. Puede llegar apoyo inesperado para resolver asuntos complejos.

Números de suerte: 10, 23, 39.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El ámbito profesional recibe una iluminación especial. Las decisiones que se tomen hoy tendrán efectos positivos a largo plazo.

Números de suerte: 8, 15, 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se expande y se perciben señales claras del destino. Buen momento para explorar lo espiritual y confiar en el camino elegido.

Números de suerte: 19, 33, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.