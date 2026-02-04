Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Las redes y las plataformas digitales se transformaron en el gran escenario donde la astrología volvió a ganar protagonismo. Horóscopos, predicciones y lecturas de los signos se viralizan en cuestión de minutos, suman miles de likes y comentarios, y despiertan el interés de audiencias cada vez más jóvenes.

Este boom también puso bajo los reflectores a una nueva cantidad de astrólogos y videntes, que encontraron en su estilo personal la clave para conectar y armar comunidades fieles de seguidores.

En ese grupo sobresale la mexicana Nana Calistar, que logró hacerse un lugar gracias a un discurso filoso, directo y cargado de ironía.

Su forma de decir las cosas terminó convirtiéndose en su sello y en una marca reconocible dentro del mundo astrológico online.

Estas son las predicciones de Nana Calistar para este miércoles 4 de febrero de 2026.

Horóscopo de este miércoles 4 de febrero

Aries

“Aries, no le tengas miedo a los cambios porque justo ahí es donde la vida te quiere acomodar las piezas. Todo lo que se mueve en estos días viene con enseñanza, aunque al inicio no te guste. Deja de insistir en caminos que sabes bien que no son para ti, ni en personas que nunca te van a dar lo que esperas. Cierra ciclos que ya no funcionan, aunque fueran, porque seguir ahí solo te roba energía”.

Tauro

“Tauro, las amistades llegan con sorpresas que te sacan una sonrisa y te recuerdan que no estás solo. Una noticia en el área laboral te va a levantar el ánimo y devolverte la motivación que traías apagada. Se ve un dinerito extra que cae como bendición y te ayuda a respirar más tranquilo. Aprovecha este impulso para ponerte al corriente y no volver a desordenarte”.

Géminis

“Géminis, los cambios que llegan en estos días no son casualidad, son movimientos oportunos que te están acomodando en el camino correcto, aunque al principio no lo notes. La vida está a punto de sorprenderte antes de lo que imaginas, pero necesitas abrir bien los ojos y dejar de dudar tanto de ti”.

Cáncer

“Cáncer, ya es momento de mandar a la fregada a esa gente que solo se aprovecha de tu nobleza y de tu buen corazón. No todos merecen tu entrega ni tu tiempo, y seguir permitiéndolo solo te desgasta. Amores del pasado siguen rondando tu energía, algunos con fuerza, otros solo como recuerdo, pero es importante que no confundas costumbre con amor”.

Leo

“Leo, amaneces con presentimientos fuertes, de esos que no se ignoran porque cuando tú presientes algo, casi siempre se cumple. No es miedo, es intuición afinada, así que pon atención a las señales, a los sueños y a los mensajes que llegan disfrazados de casualidad. Esta semana cuida mucho tu cuerpo, especialmente caídas, golpes o descuidos”.

Virgo

“Virgo, febrero arranca movido, con oportunidades importantes, pero también con pequeñas pérdidas que vienen a enseñarte a soltar el control. Se marcan extravíos de objetos, fallas en aparatos electrónicos o gastos imprevistos que te sacan de tu zona cómoda. No te enojes ni dramatices; mejor toma esto como una señal para organizarte mejor y cuidar más tus cosas”.

Libra

“Libra, hoy la vida te pide que midas cada palabra que sale de tu boca, porque tu lengua anda más filosa de lo normal y podrías lastimar a personas que te quieren de verdad. No todo lo que piensas necesita decirse, y no todo lo que sientes debe salir en caliente”.

Escorpio

“Escorpio, tu lado oculto anda más despierto que nunca. Traes rencores guardados, heridas viejas y un miedo enorme a volver a amar como antes. Tu bipolaridad, tu carácter cambiante y tu escudo emocional han sido tu forma de protegerte, pero también han alejado a personas que te querían bien”.

Sagitario

“Sagitario, eres un ser de un solo amor, y eso te hace único, aunque muchos no lo valoren. Cuando te entregas, lo haces de verdad, sin medias tintas. Tus amistades saben bien de qué estás hecho, porque cuando te han necesitado, siempre has estado ahí, sin preguntar ni reclamar. Se vienen días de cambios importantes y cierres de ciclos necesarios que, aunque duelan, te darán claridad”.

Capricornio

“Capricornio, tu parte oscura no es sencilla, porque cuando algo te duele o te decepciona, sueles transformarte en cuestión de segundos y convertir lo positivo en negativo. Eres capaz de destruir lo que esté a tu alcance solo por no saber manejar el coraje, y eso es algo que debes trabajar”.

Acuario

“Acuario, es momento de aprender a quererte y respetarte más, porque si tú no lo haces, nadie va a venir a hacerlo por ti. Has permitido demasiado, has aguantado de más y eso te ha dejado cansado emocionalmente. Se aproximan cambios importantes y movimientos bruscos que podrían sacarte de tu zona de confort, pero vienen a enseñarte a crecer”.

Piscis

“Piscis, tu mayor bondad radica en la forma tan profunda en la que amas, en cómo te entregas sin medias tintas y en esas ganas tan tuyas de pertenecerle a una sola persona cuando te enamoras de verdad. Eres sencillo para hacer amistades, tienes don de consejero y un corazón enorme que siempre quiere ver felices a los demás, aunque a veces te olvides de ti”.