Inesperado giro que habría en caso de infidelidad de famosa actriz; destaparon detalles de lo ocurrido: “No me subestimen”

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez desataron una fuerte ola de reacciones en redes sociales, debido a un detalle que salió a la luz sobre la relación amorosa que sostuvieron. Ambos decidieron ponerle fin a su vínculo, siendo foco de miradas en los medios argentinos.

Pese a que todo arrancó como una especulación de infidelidad, poco a poco se detonó una fuerte polémica que llevó a los dos famosos a quedar en el centro de comentarios y críticas.

En Sería increíble (Olga), la artista fue clara en darle cara a lo ocurrido, mencionando qué era lo que estaba pasando en su vida personal. Accardi puntualizó en que todo el tema lo manejó con su pareja, quien comprendió y llevó todo en un escenario distinto.

“Somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto. Y en 18 años uno comete errores. Yo cometí uno y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”, afirmó.

“Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’. Pero una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año. Con ideas y vueltas, no es el causante, pero sí un poco el detonante”, comentó.

Ahora, en medio de la ola de noticias que salieron a la luz, una periodista se refirió al caso, indicando que podría existir un giro inesperado en lo ocurrido.

Yanina Latorre aseguró que una persona le comentó que habría algo detrás de la historia, pues en verdad habría un montaje sobre lo que pasó. De hecho, en el programa LAM, de América TV, se dijo que, supuestamente, quien fue infiel fue Nicolás Vázquez y no Gimena Accardi.

“Lo que están haciendo es un volantazo de común acuerdo, porque bajaron las ventas a pesar del escándalo y eso es poco usual. No me subestimen... convenía más decir que ella fue infiel, cuando sé de primera mano que él fue el infiel”, dijo ante cámaras.

“Todo viene del núcleo de ellos. Del lado de él se dice que es él y del lado de ella se dice que fue ella”, afirmaron, agregando que no creían que fuera una estrategia, pues todo lo manejaron en silencio y sin exposición mediática.

No obstante, la presentadora aseguró que Vázquez la estaba pasando muy mal, al punto de bajar de peso y verse distinto. Allí se reiteró que no creían que fuera un montaje y, por el contrario, sería una jugada de alguien del círculo de ellos.