‘Influencer’ Melissa Mae Carlton perdió a dos de sus hijas en poco más de un año: esta es su desgarradora historia

Recientemente, la influencer Melissa Mae Carlton, confirmó la lamentable noticia de la muerte de su hija menor, Molly Carlton.

La niña falleció en Estados Unidos el pasado 25 de diciembre, mañana de Navidad, un año después de que su hija mayor, Abigail Carlton, también muriera, a la edad de nueve años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa publicó varias imágenes en las que estaba acompañaba por su hija Molly, y junto a ellas, un extenso mensaje en el que dejó claro lo “devastados” que se encuentran todos en su familia por la partida de su hija.

Según dieron a conocer los padres a Us Weekly, los médicos sospechan hasta ahora que Molly padecía una afección cardíaca genética, la cual también pudo afectar a Abi, quien falleció en abril del año 2024 y el cual se dijo que inicialmente fue debido a una sepsis.

“En la mañana de Navidad nuestra dulce niña Molly y su hermana mayor Abi se reunieron. Esto es lo único que me da incluso un pequeño sentido de comodidad”, dijo.

Melissa recordó que su hija menor no pudo procesar bien el fallecimiento de Abigail, su hermana.

“Molly echaba mucho de menos a su hermana. A menudo me preguntaba: ‘Mami, ¿cuando va a volver Jesús para que Abi pueda bajar?’“, escribió la influencer, dejando ver que su hija menor extrañaba demasiado a su hermana mayor.

En el mismo mensaje, Melissa dio a entender que el dolor por el que nuevamente atraviesan tanto ella como toda su familia, los tiene muy mal.

“Estamos devastados. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor. Estamos abrumados por la cantidad de personas que rezaron con nosotros. Pido con todo corazón que esas oraciones no cesen. En los próximos días y semanas habrá mucho que hacer y organizar, y necesitaremos fuerzas que superen las nuestras”, indicó la influencer.

“Tengo miedo de cómo luce la vida ahora para nosotros. Tengo el corazón roto por nuestros hijos”, confesó Melissa en su publicación, pues no están seguros de que se puedan reponer de esta tragedia, la cual ya vivieron un año atrás.

Añade a lo anterior, Melissa recordó que uno de sus hijos tuvo un recuerdo de su hermana, el cual los dejó con lágrimas en los ojos.

“Anoche, entre lágrimas, Harry me dijo que cuando abordamos el avión a Arizona el lunes, Molly se inclinó y le dijo que quería estar con Abi. A pesar de los sollozos, dijo: ‘Ella consiguió lo que quería’”, escribió.

Por último, la influencer pidió a sus seguidores y a todos aquellos que sienten empatía por su caso que sigan manteniéndola a ella y a su familia en sus oraciones, ya que las necesitan: “Por favor mantengan a nuestra familia en sus oraciones mientras tratamos de dar este pequeño paso a paso”.