Ingrid Karina habló desde rehabilitación y envió mensaje a sus hijos: “A veces me salgo de casillas”

Aunque en la charla con Moreno, Ingrid aseguró que no quería que sus dos hijos vieran ese video, el clip llegó a su hijo Juan Antonio, quien recientemente cumplió la mayoría de edad, se encuentra radicado en Francia y ha hablado de la ayuda que planea para su mamá.

“No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así, y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, mencionó Ingrid.