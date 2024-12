Íngrid Karina reapareció y mostró cómo luce tras entrar a rehabilitación; habló de su proceso

Sin embargo, recientemente, la colombiana reapareció ante el público, precisamente por una entrevista que concedió a Día a día , charlando con Sandra Posada. La mujer desató reacciones en los curiosos, quienes se percataron del cambio de look que tuvo en las últimas semanas.

“La puerta siempre está abierta, pero yo no me voy. Son noches, a veces sin poder dormir, ni comer, a veces me salgo de las casillas, pero estoy bien y cada día voy a estar mejor”, aseguró.