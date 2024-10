J Balvin habló sobre el consumo de drogas tras la muerte de Liam Payne: “me ha afectado mucho”

Los fanáticos de Liam Payne, uno de los exintegrantes de la famosa boyband One Direc tion, quedaron sorprendidos luego de que, por medio de redes sociales, se diera a conocer que la estrella de 31 años de edad perdió la vida luego de sufrir una caída libre desde el tercer piso del Hotel Casa Palermo Sur, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Pese a que en un primer momento no se tenía claridad de los hechos, pues minutos antes se le había visto a las afueras del lugar compartiendo con algunos de sus seguidores que llegaron a visitarlo, por medio de internet se filtró la llamada al número de emergencia, en la que uno empleado del hotel habría alertado sobre un supuesto consumo de estupefacientes por parte de Liam.

“Necesitamos que nos envíen a alguien porque yo no sé si corre riesgo de vida el huésped, está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”.

Posteriormente, luego de realizar la respectiva autopsia en la que se pretendía descubrir más detalles sobre la causa de su muerte, se llegó a la conclusión de que, el intérprete de Strip That Down y Teardrops había consumido una gran cantidad de sustancias psicoactivas que habrían afectado su autocontrol y causaron un desbalance en su cuerpo.

J Balvin habló del consumo de drogas tras la muerte de Liam Payne

Por medio de una reciente entrevista telefónica para el programa digital de Enrique Santos, J Balvin rompió el silencio sobre los dictámenes forenses que se han revelado con respecto a la estrella de One Direction.

“Me ha afectado mucho porque él no solo era mi colega, sino que también era un amigo, entonces me ha afectado mucho y me tiene muy en shock la muerte del parcero y bueno, una vez más creo que tenemos que hablar sobre la salud mental, pero también estar muy conscientes de la droga y hacia donde nos lleva, tenemos que estar muy atentos a eso”, mencionó.