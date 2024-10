Buscan nuevas pruebas: hotel en el que murió Liam Payne es allanado por la policía

En las horas de la tarde del pasado, miércoles, 16 de octubre, los fanáticos de Liam Payne, uno de los exintegrantes de One Direction, quedaron conmocionados luego de que se confirmara la noticia del fallecimiento de un artista tras sufrir una fuerte caída desde la habitación de un tercer piso en el que se estaba hospedando en su visita a Buenos Aires, Argentina.

Pese a que en un primer momento los fans de Liam no entendían lo sucedido, debido a que horas antes estuvieron compartiendo con él a las afueras del hotel, después de que se realizaran las respectivas investigaciones se llegó a la conclusión de que habría consumido una gran cantidad de drogas que habrían afectado su capacidad de autocontrol.

Allanan el hotel en el que Liam Payne perdió la vida

Efectivos de las divisiones de investigaciones especiales y tecnológicas fueron enviados al hotel Casa Sur Palermo “para concretar un allanamiento ordenado por la fiscalía (...) para secuestrar elementos de interés para la investigación” , dijo a la AFP una fuente policial que pidió no ser identificada.

El procedimiento tiene lugar un día después de que la fiscalía argentina recibiera al padre del músico, Geoff Payne, y le garantizara que los estudios toxicológicos de su hijo no habían sido difundidos por esa institución.

“El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos complementarios a la autopsia, y que sus resultados son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo”, aseguró el martes la fiscalía en comunicado.

Aunque no existe un plazo estipulado para los resultados de los análisis toxicológicos, una fuente del Ministerio Público Fiscal dijo a la AFP que podrían concluirse esta semana.

El músico británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció este miércoles a los 31 años "al caer del tercer piso de un hotel" en Buenos Aires, informó la policía. | Foto: AFP

Mhoni Vidente se pronunció sobre la muerte de Liam Payne

“Liam Payne no se quitó la vida, fue aventado intencionalmente (…) Recordemos que él tenía un tipo de problemas que no soportaba las alturas, no soportaba estar en lugares encerrados, que tenía varias fobias en su vida, entonces, es imposible que él estuviera tan cerca del balcón sin antes separarse”, dijo en medio de su lectura.