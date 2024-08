- Javier Acosta confesó el motivo real por el que pidió la eutanasia: “No puedo permitir que pierda su juventud”

Natalia Ponce de León destapó cómo conoció al hombre que la atacó con ácido: “Me dijo que no me metiera con él”

Contexto: Natalia Ponce de León destapó cómo conoció al hombre que la atacó con ácido: “Me dijo que no me metiera con él”

“Yo soy fiel creyente de que hay vida después de la muerte, sé que me voy a encontrar en el cielo con mis abuelitas, mis amigos de la barra que lloré... llevo 21 años de barra brava, soy viejo en esa vuelta. He comido tanta mierda, que para mí es un ratico. Yo creo que cuando la vida se pone dura de tanta vuelta, uno tiene que sonreír”, agregó en la charla con el formato radial.

No obstante, uno de los instantes más nostálgicos de la entrevista fue cuando Javier Acosta confesó el motivo real detrás de la eutanasia, ya que era pensada por y para su hija. El colombiano reveló que este camino surgió como un foco a futuro, ya que no quería que María Valentina sufriera o se perdiera su juventud por cuidarlo.

“Wow, no me esperaba esa pregunta. Significa amor, vida, valentía, ternura, motor. María Valentina es todo en mi vida, es el tesoro más hermoso, es lo más divino que pude tener en mi vida. Son esas ganas para salir adelante, es el significado de guerrear y luchar, además de decir: ‘Yo puedo’. Con solo una mirada me llena de fuerza para colocarme aparatos y ponerme de pie, es querer ser una persona humilde y no egoísta decidiendo lo de la eutanasia”, afirmó, bastante emotivo.