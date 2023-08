Jessica Cediel, cerca de Daniel Arenas, confirmó cambio que tuvo su vida; video destapó en qué anda la presentadora

Amparo Grisales no se quedó de brazos cruzados y lanzó contundente respuesta tras lo ocurrido con hijo de Giovanny Ayala

Contexto: Amparo Grisales no se quedó de brazos cruzados y lanzó contundente respuesta tras lo ocurrido con hijo de Giovanny Ayala

“Es la primera vez que estoy interpretando un papel de mala, me encanta porque es algo que se aleja muchísimo de la Jessica Cediel que todo el mundo conoce. He aprendido mucho, hay varias enseñanzas. Me siento feliz y bendecida, jugando a ser mala”, comentó.