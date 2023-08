Jessica Cediel, incrédula y nerviosa por supuesto parecido con Sofía Vergara: “qué piropo”

La última razón por la que Cediel ha estado en boca de muchos ha sido por los comentarios y las críticas que le llegan por las manchas que tiene en su cara y son apenas notables, por lo que decidió dejar un mensaje de reflexión para que las mujeres no se preocupen por eso, ya que hay que agradecer por tener el cuerpo como es, pues las manchas si bien se pueden tratar y “controlar”, no se pueden quitar.

Jessica Cediel reacciona al supuesto parecido con Sofía Vergara

“Algunos compañeros de aquí me dicen que tengo como un aire a Sofía Vergara, en aquellas épocas cuando estaba empezando con su carrera actoral acá en los Estados Unidos y yo obviamente me río, y lo agradezco porque, qué piropo que le digan a uno que tiene un aire a Sofía Vergara”, dijo la presentadora.

A lo que agregó: “Aunque siempre me lo han dicho por ahí, pero pues para mí un lujo, semejante mujer tan espectacular. Nuestra Toti, todo lo que ha logrado, pero la pregunta es ¿ustedes cómo me ven, sí tengo como un aire a la Toti o qué? Les voy a poner una encuesta para que voten ahí”.

Para finalizar, Jessica Cediel no perdió la oportunidad de mandarle un saludo a la barranquillera para mostrarle su total admiración: “Sofía, si me estás viendo, te mando un beso, te amo, te admiro mucho”.

Jessica Cediel se mostró sin filtros y reveló su rostro real

“Obvio, ustedes saben que tengo manchas, ahora es que se vayan a alarmar por las manchas. Las manchas son normales, pero miren, ¿ven todas las pepitas rojas? Imagínense, no sé si alcanzan a ver todos esos punticos. Tengo como una alergia, vean, nosotros le llamamos en Colombia un sarpullido. No sé qué me pasó, mi maquilladora me dijo que, de pronto, fue algo que me comí porque estoy así desde el sábado. ¡'Parce’, tengo la cara llena de sarpullido! Esas son cosas que solo le pasan al ‘Chavo del 8′ y a Jéssica Cediel”.