Jessica Cediel quedó sin palabras y reveló mensaje directo que recibió de West Col, expareja de Aida Victoria Merlano

Tras una serie de contenidos que salieron a la luz sobre su vida personal y privada, la también modelo llamó la atención de más de uno con algunas publicaciones en redes sociales, donde quiso plasmar pensamientos, opiniones e indirectazos. La celebridad no dudó en compartir fotos y videos en los que interactuó con sus seguidores, respondiendo dudas que tenían sobre su realidad.

Recientemente, Jessica Cediel despertó reacciones entre los curiosos de Instagram, debido a una serie de publicaciones que hizo con motivo de una dinámica de preguntas y respuestas. La colombiana no dudó en destaparse y mostrar un poco de su privacidad.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias de la cuenta oficial de Instagram, Jessica Cediel dio de qué hablar entre sus seguidores con una respuesta que dio a una particular interrogante. La modelo recibió un comentario en la casilla de preguntas, el cual estaba enfocado en WestCol, famoso streamer paisa.

En las imágenes había constancia de que el paisa envió un pequeño mensaje y una postal, la cual no se podía detallar porque la presentadora tenía este mensaje en la bandeja de “solicitudes”.

Las reacciones no se hicieron esperar e inundaron la publicación, afirmando que el influencer le decía eso a todas las mujeres que les quería coquetear.

Jessica Cediel se cansó y explotó contra quienes critican su físico

De acuerdo con el contenido, Jessica Cediel aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para despacharse contra quienes la criticaron por, supuestamente, ponerse filtros para cambiar sus rasgos físicos. La creadora de contenido no bajó a algunos curiosos de “feos y envidiosos”, plasmando que no tenía ninguna edición en los videos.

“Los haters, que no pueden faltar. Obviamente, las viejas feas, sin vida y envidiosas. Están diciendo que esto (señala su cara), miren que no se deforma nada. No es un filtro, es mi carita, ¿qué culpa tengo?”, dijo la colombiana al inicio del video, donde lució sus lentes de contacto y una capota de un saco.