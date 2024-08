Jhovanoty no se dejó intimidar de Westcol y le mandó contundente mensaje por llamarlo rata: “Eso es censura”

Luis Villa, más conocido como Westcol, es uno de los influencers colombianos más reconocidos del momento y cuenta con millones de seguidores que lo apoyan en cada uno de sus proyectos. El paisa ganó visibilidad gracias a las transmisiones que hacía en vivo por plataformas, una forma en la que poco a poco fue construyendo su comunidad.

Villa ha estado inmerso en distintas polémicas y, hace poco, ‘cazó' una nueva pelea con otra de las personalidades públicas más reconocidas: Jhovanoty, quien saltó a la fama principalmente por el gran talento que tiene para imitar figuras públicas, especialmente en lo relacionado con su tono de voz, casi que lo hace a la perfección.

La pelea entre el creador de contenido y el humorista inició por una entrevista que el segundo le hizo a Cris Valencia, un joven que ha cogido fama después de que sus videos cantando se viralizaran por TikTok y Westcol lo arropara y apoyara. En el diálogo, el expresentador de ‘Día a Día’ imitó al paisa y lo comparó con ‘Kiko’, uno de los personajes más icónicos de la serie ‘El Chavo del 8′.

El influencer se encuentra involucrado en una nueva pelea. | Foto: Instagram: @westcol

Valencia desde el principio no estuvo de acuerdo, pero dejó ver que era una simple broma y no le prestó mayor atención. Sin embargo, Westcol no lo vio de la misma manera y días después, en medio de una transmisión en vivo, le reprochó al cantante por dejar que se burlaran de él.

“Si usted hubiera tenido criterio, parce, usted no deja que se burlen de mí (...) No mencione a esa rata. Una vez, por allá en Palmas, cogimos a un periodista que me tiró mier** y lo encendimos a coscorrones”, dijo.

El paisa agregó en esa oportunidad: “Y a este lo veo a ver si también se me va a burlar en la cara ¡Es que yo no soy ningún guev**! (...) Ese mari** no me puede imitar así porque yo sé que me tiene rabia”.

La respuesta de Jhovanoty

El humorista no dudó en responder. | Foto: Foto: Tomada de Instagram

Ante las expresiones del paisa, Jhovanoty decidió no quedarse callado y le respondió a su manera: nuevamente bromeó imitándolo.

“¿Ya no puedo usar la gorra así, ni hablar como él? Eso es censura, bro”, manifestó. El humorista agregó de manera sarcástica que debería dejar de imitarlo y de esta manera evitar seguir con la pelea.

Para sorpresa de muchos, Jhovanoty intentó dejar la polémica atrás y por ello le envió un mensaje invitándolo a estar en un programa con él y de esta forma arreglar las diferencias de manera pacífica.