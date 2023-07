Jimmy Carter y Rosalynn festejan su 77 aniversario de casados

James Earl Carter Jr, mejor conocido en el mundo entero como Jimmy Carter, fue el presidente número 39 de los Estados Unidos (1977-1981), quien es recordado en el continente, especialmente por ser quien inició el tratado del canal de Panamá, y en su país haber creado el Departamento de Educación y el de Energía, respectivamente.

Carter tiene actualmente 98 años y en los últimos meses ha venido atravesando una delicada época en su vida, pues su estado de salud no es óptimo, por lo que a mediados de febrero de 2023 comenzó a recibir cuidados paliativos tras una serie de breves estancias en el hospital, según informó el Centro Carter.

El expresidente de 98 años "decidió pasar el tiempo que le quedaba en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional".(AP Photo/John Amis, File) - Foto: AP

El expresidente de los Estados Unidos vive en su casa, con su esposa, Rosalynn, quien tiene 95 años y hace unos meses fue diagnosticada de demencia, según confirmó el martes 30 de mayo el Centro Carter, la organización sin ánimo de lucro fundada por la pareja.

Jimmy Carter y Lady Rosalynn Carter cumplen en 2023, 77 años de casados - Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images) - Foto: Universal History Archive/Univer

Así las cosas, un día como hoy, 7 de julio, pero en 1946 la joven pareja de enamorados se dieron el sí en el altar, cuando él tenía tan solo 22 años y ella, apenas 19. Desde entonces han permanecido juntos por 77 años exactamente y, al parecer, terminarán sus días así.

En los últimos días, Jason Carter, su nieto, manifestó: “Mientras miramos hacia atrás en su legado, ha sido realmente maravilloso ver la gran cantidad de apoyo, respeto y amor. Esa palabra amor es realmente la que define ciertamente su relación personal, pero también la forma en que se acercan a este mundo”.

Jimmy Carter and Rosalynn Carter en 1978. / cumplen en 2023, 77 años de casados (Photo by: Hum Images/Universal Images Group via Getty Images) - Foto: Hum Images/Universal Images Grou

Sus padres eran amigos desde antes que ellos nacieran, pues la mamá de Jimmy, fue la enfermera que asistió el nacimiento de Eleanor Rosalynn Smith, nombre de pila de la activista. Y algunos días más tarde, vino con su pequeño a conocer a la nueva bebé. Tiempo después, ambos compartieron clases en la escuela de Plains, en el estado de Georgia.

Así, Ruth Carter, la hermana del expresidente, y Rosalynn se hicieron muy amigas.

Luego de que ambos se graduaron de la preparatoria, decidieron casarse, y Jimmy, emprendió una vida como marino en la Academia Naval de EE. UU., pero tras el fallecimiento de su padre, James Earl Carter Sr., en 1953, el joven sin consultar a su esposa, dejó la marina y se mudó a Georgia.

El expresidente Jimmy Carter reacciona mientras su esposa Rosalynn Carter habla durante una recepción para celebrar su 75 aniversario de bodas, el 10 de julio de 2021, en Plains, Georgia. (AP Photo/John Bazemore, Pool, File) - Foto: AP

Cuando llegó al poder se encargó de darle protagonismo a las mujeres y personas que no eran blancas, luego de eso, Rosalynn tuvo un rol importante en los negocios de la familia. Según expresó en una entrevista que les hicieron a ambos con The Associated Press, previo a su aniversario 75°: “Sabía más en papel sobre el negocio que él. Tomaría mi consejo sobre las cosas”.

Por su parte, el exmarino afirmó: “Mi esposa es mucho más política[…] Todos los días tiene que haber reconciliación. No nos vamos a dormir con algunas diferencias restantes entre nosotros”.

El expresidente Jimmy Carter enseña durante la clase de escuela dominical en la Iglesia Bautista Maranatha en su ciudad natal, el domingo 13 de diciembre de 2015, en Plains, Georgia. (AP Photo/Branden Camp) - Foto: AP

De acuerdo con lo registrado por el diario abc News, el secreto de su matrimonio se debe “a la comunicación abierta y su fe cristiana compartida. Ambos escritores prolíficos, a veces se apresuraron a terminar borradores de libros. La pesca a menudo también implicaba competencia, y continuaron pescando hasta los 90 años en su propiedad en Plains”.

Asimismo, Rosalynn destacó un detalle que les funcionó en su relación de más de siete décadas: “Cada uno debería tener algo de espacio. Eso es realmente importante”.