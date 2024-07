Johanna Fadul estalló y expuso video del momento exacto en que robaron a su mamá: “No puede seguir pasando”

“Quiero hacer una denuncia pública, porque a mi mamá se le acaban de meter estos malpa%$& a la casa a robarle y les voy a mostrar las caras de esos infelices, porque necesito que ustedes, allá en Colombia, me ayuden a denunciarlos”, dijo en una voz en off .

“Hoy fue mi mamá, mañana puede ser cualquier a de ustedes. Son tan descarados, que venían haciéndole la persecución, diciéndole que le van a comprar la casa hace 20 días y vinieron a robarla porque es una mujer vulnerable. Por fortuna no fue más grave, pero se le llevaron mucho dinero, los celulares y se le llevaron la cartera y las llaves de la casa. No saben el daño tan grande que le hicieron, tanto emocional como psicológico... Mi mamá no tiene vida en estos momentos. No tiene por qué seguir pasando”, relató, dejando imágenes de las cámaras que captaron todo lo ocurrido.