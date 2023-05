Josse Narváez mostró a sus seguidores cómo avanza su estado de salud

El actor y presentador cordobés Josse Narváez, al parecer, ha dejado atrás la televisión luego de haberse retirado del programa del canal Uno —en el que estuvo por algunos años—, para dedicarse a una nueva etapa en su vida profesional: el baile y canto.

Josse Narváez se estrena como cantante. - Foto: Tomada de Instagram @jossenarvaezm

El cordobés suele ser muy activo en sus redes sociales, junto a su esposa, la también presentadora Cristina Hurtado, donde deja ver algunos detalles de su vida diaria, así como los nuevos proyectos que llevan a cabo en conjunto o por separado.

Sin embargo, él ha venido presentando una serie de hechos en su vida que no ha dudado en compartir con quienes lo siguen en redes sociales. Esta vez preocupó por un mensaje donde decía que no había dormido nada y en el cual se le vio en una clínica.

“No respondí porque toda la noche estuve en el proceso, exámenes, no he dormido un carajo”, fue lo que dijo al inicio el también cantante.

Luego contó que había tenido que empezar un proceso de rehabilitación en una de sus rodillas debido a una ruptura parcial de ligamento colateral. Narváez indicó que la buena noticia era que no lo tenían que operar, pero que sí debía empezar a hacerse terapias y controles para poder recuperarse del todo.

Sin embargo, también dejó ver que estuvo cumpliendo con sus actividades profesionales y cantando en el show de ‘Hombres a la plancha’. Lo que mostró unas horas más tarde fue que al terminar su presentación tuvo que volver a la clínica para seguir con sus terapias.

“Vamos pa’ lante, volveremos, volveremos”, aseguró el cantante mientras dejaba ver a uno de los especialistas encargado de su proceso.

Según lo que mostró el también actor es que le ponen una banda en su rodilla para hacer un tipo de masajes que le ayuda con la lesión que tiene. Además, dijo sentirse bien y en medio del tiempo que se tarde el procedimiento suele escuchar música y relajarse.

“La música y la gozadera me persiguen”, escribió en otra de las publicaciones que compartió a través de sus historias de Instagram.

Cabe destacar que hace poco el presentador contó que se haría a un lado de la televisión porque le ofrecieron un nuevo trabajo y este se relacionaba con algo que le gustaba mucho, el canto. Hace unas semanas contó cómo le había ido en la audición para este nuevo proyecto y le sacó risas a más de un seguidor.

Aunque muchos de sus fans desconocían este talento del famoso, en una entrevista en La sala de Laura Acuña, el ex Protagonista de novela reveló que la audición no salió como él lo esperaba, pero a pesar de eso, terminó siendo el elegido; de hecho, Juan Medina fue quien lo animó a audicionar, avisándole que estaban buscando artistas para la nueva temporada del show musical.

Josse Narváez ahora hace parte de hombres a la plancha - Foto tomada de Instagram @jossenarvaez - Foto: Instagram @jossenarvaez

“Fue un desastre [la audición], pero ellos vieron algo más. Este man [Carlos] es muy generoso. Vio mucho más allá y me visualizó y me imaginó porque me asusté bastante”, aseguró Narváez en la entrevista con Laura Acuña.

Luego, agregó: “Me siento bastante honrado y muy comprometidos porque ellos son unos monstruos... Tú no sabes lo que esto significa para mí... Todo coincidió y decidí aceptar en Hombres a la plancha”.

En otro momento, la expresentadora de Guerreros y esposa de Cristina Hurtado, aprovechó para elogiar y felicitar a su esposo por este nuevo camino que inicia: “Amor mío, me siento muy feliz y orgullosa por ti. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, esa que palpita en tu alma desde muy niño. Gózatela y déjanos deleitarnos con tu talento y carisma”, escribió en una de sus historias de Instagram, acompañado de un video que contiene una serie de fotografías de Josse en el show.