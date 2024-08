Juliana Galvis se destapó en SEMANA sobre crudo duelo que lleva: “Este año perdí personas importantes en mi vida”

“Este año me permite entender genuinamente con quienes cuento, me enseña que mi hija es mi mayor inspiración y mi mayor motor, y que a pesar de las cosas malas que nos pasan en la vida, hay una bendición detrás”, dijo.

“Este año he perdido algunas de las personas más importantes de mi vida y esa es una ausencia dificilísima de llenar. Pero también he entendido que ellos, desde el otro lado desde donde estén, me acompañan y me mandan señales muy claras. Hoy entiendo que cuando nos vamos no se muere el amor, simplemente se transforma y que todos en últimas somos almas que compartimos un espacio...así ellos no estén hoy, yo los siento cerca y los siento dentro de mí”, comentó, bastante emocionada y acongojada.