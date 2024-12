El rapero dio a entender que su suegra, Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian, es mandona al llamarla Kris Jong-un, en alusión al dictador norcoreano Kim Jong-un. Meek Mill, a la derecha, habría sido el hombre con quien Kim le fue infiel, según Kanye West.

Cuando West no podía verse más desquiciado, tildado de demente y de tonto en los medios sociales, Kim finalmente habló. Como muchos se lo temían, todo era fruto de un nuevo episodio del trastorno bipolar que aqueja a su marido. Por primera vez, la protagonista de Keeping up with the Kardashians rompió su silencio sobre la salud de su marido.

“Quienes entienden las enfermedades mentales e incluso la conducta compulsiva saben que la familia está impotente, a menos que se trate de un menor de edad”, escribió en un largo mensaje en Instagram, donde tiene 180 millones de seguidores, refiriéndose a que Kanye dejó de tomar su medicación.