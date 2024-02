Karen Sevillano reveló la razón por la que Martha Isabel Bolaños no es de su total agrado, “actitud de soberbia”

De hecho, aunque pensaban que por estar en la habitación del líder no la escucharían, por estos días los seguidores del programa pudieron evidenciar que Martha Isabel Bolaños no es del total agrado de Karen Sevillano, todo por un encuentro que tuvieron en el pasado .

Karen Sevillano habló de la razón por la que Martha Isabel Bolaños no es de su agrado

“Nosotros estábamos en un viaje, entonces ella se presentó: ‘Hola, soy Martha Isabel Bolaños, soy actriz’, y entonces dijo una pelada: ‘¡Ay, ‘la Pupuchurra!’; a ella no le gustaba que le dijeran así en ese momento, pero pues obviamente la pelada no lo sabía y yo menos, pero no me gustó la actitud porque le dijo a la pelada: ‘No, dime Martha’”, expresó Karen Sevillano .

Continuó diciendo que no le gustó esa actitud soberbia, mencionando que: “yo en ese momento me quedé como que pasó, después en otro momento ella estaba en el restaurante y nosotros llegamos, entonces ella medita, no sé qué, le gusta el silencio y nosotros llegamos de risa y risa, porque estamos de vacaciones en Cancún y cuando Martha dice: Ay no, no entiendo por qué tienen que hacer tanto ruido, como una actitud de soberbia”.