Luego de haber protagonizado una fuerte pelea con Laura González, la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia, Karina García conversó con Yina Calderón y le reveló su verdad detrás de la historia contada por la integrante recién llegada, pues esta afirmó que terminó con su prometido por su culpa.

La situación se habría presentado hace más de un año, cuando Laura se dio cuenta de que el hombre con el que estaba a punto de llegar al altar pasó varios días con la creadora de contenido en las playas de Brasil.

Laura González y Karina García tuvieron su primera diferencia en La Casa de los Famosos | Foto: Montaje de SEMANA | Youtube Canal RCN

“Yo me encargué de organizar absolutamente todo, me lleve a mi hija, me llevé a mi amiga Daniela y me llevé a algunas amigas más”, dijo frente a las cámaras. Según comentó, el hombre se encargó de pagar absolutamente todos los gastos de viaje.

Agregó: “Él trabaja demasiado, le va muy bien y una de las cosas que más le gustan a él, como a cualquier hombre, es conocer mujeres lindas, viajar, parchar, disfrutar la vida y eso no tiene nada de malo”.

Afirmó que no estuvieron solos, y en varias ocasiones repitió que llevó a unas amigas e incluso mencionó que anteriormente, habían viajado a otros destinos nacionales e internacionales. Además, su amistad era tan cercana que el hombre le hablaba de su relación con Laura González. Inclusive, fue una de las primeras en saber que terminaron.

Laura González y Karina García se verán las caras en La Casa de los Famosos | Foto: Montaje con capturas de Instagram: @Canalrcn

Por otro lado, manifestó su preocupación por la forma en la que Laura la abordó tan pronto ingresó a La casa de los famosos Colombia:

“Me dijo que la relación no había funcionado y ya (...) La verdad yo no tendría que mencionar estas cosas por respeto a él porque él confía demasiado en mí. Solamente, hay algo que si me llamó muchísimo la atención y fue la manera en la que ella ayer me habló, fue en un lenguaje corporal agresivo. Ella no me pegó aquí porque sabe que si me pega la expulsan, pero el lenguaje corporal de ella fue muy agresivo. Él me dijo que ella era un poco compleja”.

Confesó que duraron más de 15 días en el viaje, en el que disfrutaron como ‘familia’ y manifestó que no había ningún rastro de Laura estuviera viviendo en el lugar, ya que su amigo le indicó que era una casa rentada.

“Turisteamos, estuvimos en el Cristo Redentor. La pasamos muy bien, estuvimos en los mejores restaurantes, estuvimos en lugares increíbles de Brasil porque fuimos a pasear, yo estaba con mi hija, listo”.

No obstante, confesó que tiempo atrás habían intentado tener una relación amorosa: “Él y yo intentamos tener algo en el pasado, después cuando descubrimos que nos iba mejor como amigos, nos hicimos súperpanas y nunca más volvió a pasar nada, o sea, en Brasil, súperbien, mejor dicho, nadie estaba en plan de romance”.