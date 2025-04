Karina García destapó amorío con jugador de la Selección Colombia; Melissa Gate lanzó ácido comentario: “Lo marraneaba”

Una de las que más comentarios y reacciones ha generado en las plataformas digitales ha sido Karina García, quien suele soltar detalles inesperados sobre su vida y experiencias personales. La paisa no tiene filtro y destapa anécdotas del pasado, detonando opiniones en los televidentes.

Recientemente, en una conversación con sus amigos y compañeros, la creadora de contenido reveló que había tenido un amorío con un integrante de la Selección Colombia. Aunque no quiso entrar en detalles sobre esta historia, la participante utilizó seudónimos para referirse a los involucrados.

Lo particular de esta charla fue que La Toxi Costeña habría entendido las referencias que dio su amiga, lanzando palabras que revelaban que se trataba de Richard Ríos, famoso rostro de la ‘Tricolor’.

De igual manera, Karina García no negó este nombre, por lo que solamente se encargó de afirmar que esos recuerdos se quedaban años atrás y no se sabría qué había ocurrido en Nueva York. Muchos usuarios unieron cavos y apuntaron a que los hombres en cuestión eran Blessd y Richard Ríos.

Karina: yo con Rubén nunca tuve nada. Meli a Karina: el solo me pagaba la cuenta y yo me lo marraniaba, pero nunca tuve nada. 😭😭🤣🤣🤣 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/j6502RTT7C

Melissa Gate: “Él solo me pagaba la cuenta y yo me lo marraneaba cada vez que me daba la gana. Pero yo con él nunca tuve nada”