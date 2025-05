¿La dejó en el olvido? Altafulla puso en duda su relación con Karina García y reveló si la haría su novia fuera del ‘reality’

La relación de la modelo paisa con el cantante costeño generó una gran polémica tanto dentro como fuera de la casa, ya que Karina no fue la primera opción de Altafulla, por lo que no se cree que haya sido real. Además, la pareja sostuvo relaciones íntimas dentro de la casa mientras los demás participantes dormían y esto desató la molestia de algunos de ellos ; sin embargo, esto se detuvo cuando la modelo fue eliminada del reality.

“No sé, no nos conocemos por fuera. Obviamente, tenemos diferencias; aquí nos la llevamos bien. No sé si una relación, noviazgo o matrimonio, pero sé que podríamos estar bien”, respondió el cantante.

Las palabras de Altafulla causaron reacciones en redes sociales, pues varios internautas aseguraron que mientras él dice que no sabe si podrían continuar, Karina por fuera no hace más que apoyarlo y pedir que voten por él para que no sea eliminado, ya que él tiene la nominación perpetua.