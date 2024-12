La excéntrica familia del nuevo presidente de Argentina y otros protagonistas de la semana

Una de las historias que más ha llamado la atención sobre Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, es su familia. Es el primero que no está formalmente casado, pues mantiene una relación desde hace cinco años con la periodista y actriz Fabiola Yáñez, y aún no suenan campanas de boda. Además, tiene un perro llamado Dylan, que en su propia red social acumula más de 107.000 seguidores, y, según el diario El País, le sirvió para atraer votos. De ahí su apodo de Perronista. Pero Estanislao, su hijo, se ha robado el show. Usa el nombre artístico Dyhzy, y ha ganado fama como drag queen y transformista. En su cuenta en Instagram hay fotos y videos suyos en los que aparece vestido como Lady Gaga, Ariana Grande y otras mujeres famosas, al igual que de personajes de cómics, como Pikachu o Jean Grey, la heroína de Marvel. Fernández ha dicho que se siente muy orgulloso de él porque es una de las personas más creativas que conoce. Ante los comentarios que ha suscitado su familia, el mandatario electo afirmó: “Los argentinos querían un presidente común, déjenme ser un tipo común”. El juego continúa

El final de la serie Juego de tronos dejó un mal sabor entre sus fanáticos, muchos de los cuales firmaron una petición para que volvieran a escribir la temporada final. Esta semana, HBO los enfureció de nuevo cuando se filtró el rumor de que había cancelado una precuela, protagonizada por Naomi Watts. La iban a escribir George R. R. Martin y Jane Goldman, la guionista de Kingsman, y versaba sobre la vida de los Targaryen miles de años antes de nacer Daenerys, interpretada por Emilia Clarke. Según los rumores, el piloto no tuvo buen recibo y por eso lo habrían desechado. HBO no confirmó la noticia, pero sí anunció que se embarcará en otro proyecto, House of the Dragon, una serie de diez episodios, enfocada en los Targaryen 300 años antes de la historia. Está basada en el libro Fire and Blood, de George R. R. Martin. Aún queda por definir cuándo saldrá al aire.

La dura del turismo

El Congreso Mundial de ICCA, un abanderado de los eventos turísticos alrededor del mundo, cuenta desde esta semana con una colombiana en su junta. Se trata de Alexandra Torres, directora general del Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, quien tendrá la tarea de seguir consolidando la imagen de América Latina, y Colombia, como un destino atractivo para congresos mundiales. Torres es una de las mujeres con mayor influencia en la industria de reuniones en el país y ha jugado un papel importante en el posicionamiento nacional como destino. Fue la primera directora del Programa Marca País en ProColombia, en el que estuvo involucrada en la creación y desarrollo de la marca icónica Colombia es Pasión; asimismo, en 2017, cuando fungió como directora del Buró de Convenciones de Bogotá, logró que en muy poco tiempo la ciudad ascendiera de la posición 104 a la 47 en el ranking mundial de ciudades de ICCA. Otra faceta de la reina

Muy pocas personas tienen tanta interacción con la reina Isabel como Angela Kelly, la encargada de escogerle los vestidos que luce en los eventos públicos desde 2007. Ella acaba de escribir The Other Side of the Coin, un simpático libro autorizado por la monarca, en el que cuenta aspectos nunca antes revelados sobre lo que sucede a puerta cerrada en el palacio de Buckingham.

Llama la atención, por ejemplo, que en los cuarteles de la reina no pueden entrar hombres a no ser que sean de la realeza; que tiene quien le pruebe los zapatos; y que una vez se puso un sombrero al revés, pero nadie se dio cuenta, ni siquiera su esposo, el príncipe Felipe, quien la vio formidable. La más interesante, sin embargo, es la condición que le pidió la reina al director Danny Boyle para hacer el video de ella con Daniel Craig para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. En él, la soberana no tenía diálogo, pero ella propuso decir la frase “Buenas tardes, señor Bond”. El director aceptó encantado. Veinte años educando

Hace 20 años, un grupo de empleados de Promigás, la empresa que distribuye gas en el Caribe, decidió crear una fundación para ayudar a los más necesitados. Con el tiempo se enfocó en mejorar la educación y hoy son un referente del tema a nivel nacional e internacional. Su función más reconocida es crear modelos de enseñanza con el programa Escuelas que Aprenden, que consiste en diseñar estos modelos y distribuirlos con licencia de uso. La fundación también cuenta con un centro de pensamiento en temas educativos, y una editorial que ya ha publicado 80 títulos, producto de este proceso de investigación. El aniversario, además, llega con el nombramiento de Cristina Carrizosa, abogada de la Universidad de los Andes, como directora de esta fundación. De Batman a ‘Beerman’