La exmodelo Playboy Viviana Castrillón dio buena noticia a sus seguidores sobre su lucha contra el cáncer

La reconocida modelo colombiana Viviana Castrillón, exconejita Playboy, dio a conocer el pasado mes de mayo, en sus redes sociales, una difícil noticia a sus seguidores. “Mi gente hermosa. Así como siempre comparto con todos ustedes mis buenos momentos, creo que también es justo compartir los que no son tan buenos. Desafortunadamente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino y me operarán de urgencia”.

La exconejita se dejó ver en medio de su recuperación | Foto: @vvcastrillon

Indicó que su cuerpo ha tenido cambios, pero que para ella lo más importante es cuidar su salud, “Yo creo que la belleza va por dentro. Puede ser que se me caiga el pelo, que me quede sin cejas... pero voy para adelante y gracias a Dios existen en el mercado muchas cosas a las que uno puede acceder. Lo importante es estar vivo”.

En una publicación que hizo a través de sus redes sociales se dejó ver en una camilla luego de salir del procedimiento. Allí aseguró que no se iba a dejar vencer del cáncer y lucharía hasta el final.

Pues bien, la exmodelo volvió a aparecer a través de sus redes sociales para contar cómo va su proceso y para darle a sus seguidores y a las personas que han estado al tanto de su recuperación, una buena noticia.

“Estoy muy feliz, esto ha sido para mí el mejor día de mi vida. Yo vengo con este tema desde mayo, en abril se descubrió el cáncer, en mayo me operaron. Todavía estoy con efectos de la radioterapia en mi cuerpo, pero hace una semana me hicieron un escáner para mirar si todavía tenía cáncer y hoy el oncólogo me dijo que no tengo cáncer. ¡No tengo cáncer!”, dijo a través de un video en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

La exconejita dio a conocer que está libre del cáncer de cuello uterino | Foto: @vvcastrillon

Cabe resaltar que cuando ella empezó el tratamiento, los médicos le dijeron que el cáncer estaba muy avanzado y ya había comprometido parte de sus riñones e intestinos.

“Me tuvieron que hacer casi 40 radioterapias y como ocho quimioterapias. Que esta experiencia que yo estoy viviendo no la vivas tú ni nadie de su familia”, sostuvo para dar a conocer que en medio de su tratamiento vio muchas personas sufriendo por el dolor y a familias, llorando por ver a sus seres queridos en esas circunstancias.

El video que hizo duró unos 25 minutos y allí relató varios detalles importantes de su experiencia con el cáncer, una de esas es que siguió los consejos de su médico al pie de la letra.

“Cuando el oncólogo me dijo que me iban a operar me dijo ‘bueno, mijita, usted tiene que mantener la actitud arriba. No se puede dejar vencer, tiene que llegar superenérgica y todo el tiempo con la energía arriba, o si no, esto la va a golpear”.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y el tratamiento se hacía más fuerte, Viviana Castrillón sentía que perdía las fuerzas y contó que por un momento pensó que no ganaría la batalla.

“Como a mediados del tratamiento, físicamente no daba. El cuerpo no puede. Por más que yo quisiera estar supercontenta, con la energía arriba, físicamente estaba vuelta miércoles. Mareada, vomitaba, triste, deprimida, con toda mi pelvis quemada, no quería comer, no podía dormir, sentía depresión. El pelo no se me cayó de milagro”.

La también modelo abrió su corazón sobre cómo la está pasando | Foto: @vvcastrillon

Finalmente, la modelo recibió la buena noticia de que el cáncer salió de su cuerpo, pero una de las recomendaciones de los especialistas es que no puede confiarse y debe seguir en chequeos y rutinas; además de mantener un equilibrio con la alimentación.