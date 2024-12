La inesperada reacción de La Segura tras recibir fuerte crítica en sus redes sociales: “me pongo a pelear”

El pasado 28 de octubre de 2024, la reconocida creadora de contenido La Segura, emocionó a los millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram, pues anunció que, a pocos meses después de haber salido de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, quedó en embarazo y está a la espera de su primer bebé en compañía de su prometido, el chef uruguayo Ignacio Baladán.

“Sí, vamos a ser papás. Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida. Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá? Honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida”, escribió la influencer que suma más de 9.7 millones de seguidores.

La Segura publicó un nuevo video donde cuenta de como se enteró que estaba esperando un bebé. | Foto: Foto tomada de Instagram: @la_segura

Tras la noticia, sus fanáticos han estado atentos a cada una de sus actualizaciones, pues están a la espera de poder tener cualquier noticia de su bebé e incluso, conocer su género, pues la influenciadora manifestó estar ansiosa en poder realizar la celebración del gender reveal y para poder saber si está en la espera de un niño o una niña.

Sin embargo, hace pocas horas, Natalia, como es su nombre de pila, fue blanco de críticas al lucir uno de sus llamativos outfits en los que resaltaba su barriguita de embarazo, situación que fue cuestionada por algunos usuarios que no dudaron en responderle a las historias y enviarle mensajes directos reprochando su manera de vestir tras tener más de cinco meses de gestación.

“Ya no estás para vestirte así. Ubícate”, escribió una persona en su contra.

Ante esto, La Segura respondió de manera contundente y afirmó que no podían criticarla, ya que no tenían responsabilidad sobre ella y sus decisiones personales.: “Ubíquese usted, que usted no me mantiene ni me compra la ropa (…) Cuando estoy hormonal me pongo a pelear con mis haters”.

Lele Pons mostró su alegría tras el embarazo de La Segura. | Foto: Instagram @lelepons

La razón por la que La Segura escogió las prendas por las que la criticaron

Por otro lado, la creadora de contenido decidió publicar un video al respecto en el que explicó las razones que la llevaron a portar cierto look cuando se encontraba realizando una importante diligencia.

“Dizque, ‘con todo el cuerpo afuera. Hermana, usted puede entrar así a una notaría?´. No mami, no me juzguen. Primero que todo, ustedes saben que yo no tengo tabú con eso, ni siquiera estando en embarazo, no tengo tabú, pero ustedes saben que yo me siento incómoda, de verdad me siento incómoda, pero yo salí de la casa volando entonces, yo pensé que el blazer me queda mucho más cerrado, ¿entienden?”.

No obstante, en medio de risas e intentando que el momento no se tornara aún más incómodo, le pidió respeto a sus seguidores y manifestó que no está dispuesta a aceptar comentarios negativos por parte de los usuarios de internet.