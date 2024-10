Video: La tierna forma en la que La Segura, le reveló su embarazo a Ignacio Baladán; el nuevo papá rompió en llanto

View this post on Instagram

La forma en la que La Segura le dijo a Ignacio Baladán que está embarazada

Mediante el post de Instagram, la influencer mostró las fotos juntos con un mensaje: “¡Sí, vamos a ser papás! Uff, con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá? Honestamente, pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida @ignaciobaladan y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida […] ” , escribió.

En el momento en el que Ignacio cayó en cuenta de la noticia que le tenía Natalia, rompió en llanto y no podía parar de demostrar felicidad al abrazarla fuertemente y abrazar a las personas que estaban con ellos.

Como era de esperarse, los comentarios tanto de amigos como de sus seguidoras llegaron: “¿Quién más está llorando?”; “Ay no, qué belleza”; “Me hicieron llorar en plena calle”; “Hermosooo”; “Eso es mi niño, eso fue La Segura saliendo de la casa de los famosos y preñada de una, felicidad mis hermanos”; “Yo que dije que no iba a llorar hoy. Felicidades papá, te quiero”; “Tú lloras, yo lloro, todos lloramos”, fueron algunos de los mensajes para la feliz pareja.