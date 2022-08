La razón por la que a Juan Diego Alvira le negaron la entrada a un famoso casino

Juan diego Alvira es uno de los presentadores colombianos que más llama la atención en redes sociales, no solo por su particular estilo frente a la pantalla chica, sino por las ocurrencias que plasma sobre su vida personal. Su forma de ser, sus interacciones con sus seguidores y su trabajo en el noticiero, hicieron que el colombiano se ganara la admiración de muchos en estos escenarios digitales.

Sus reportajes y la manera en la que maneja los temas son algunos de los factores por los que es bastante comentado en las redes sociales. Sin embargo, un tema de su vida que tampoco pasa desapercibido es su familia, su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar.

El periodista, que recibió un fuerte regaño de una persona en plena emisión del noticiero, suele llamar la atención por las anécdotas e historias que cuenta, despertando reacciones y opiniones entre sus fieles seguidores de Instagram.

Recientemente, salió a la luz un video de una entrevista que concedió, donde relató una experiencia que vivió en el extranjero cuando quiso ingresar a un lujoso y famoso casino. Para desdicha de Alvira, los integrantes del equipo del lugar no le permitieron la entrada y quedó con las ganas.

Le negaron la entrada a un casino a Juan Diego Alvira

Tiempo atrás, en medio de su viaje por diferentes lugares y ciudades, el presentador y su familia visitaron Mónaco, un espacio en donde intentó entrar a un casino y no pudo. Sin embargo, no fue a cualquiera, fue al Casino de Monte Carlo, uno de los más relevantes e importantes del mundo.

Al ser un lugar tan prestigioso, las personas que asisten deben hacerlo usando trajes de etiqueta, pues todo es muy formal.

En el caso de Alvira, al visitar el sitio, intentó entrar usando una pantaloneta y un atuendo estilo turista, por lo que, como era de esperarse, no lo dejaron entrar. Al no cumplir con el código de vestuario, los encargados del ingreso no fueron condescendientes y reafirmaron el “no”.

El presentador contó esto en medio de una entrevista con Bravissimo, donde soltó varias risas por lo sucedido en el exterior. Aunque también explicó que allí mismo uno puede alquilar trajes para poder entrar al lugar, él ya no contaba con el tiempo necesario, y su esposa e hija querían hacer algo diferente.

Al no tener las condiciones para disfrutar de la experiencia, optó por no entrar y quedarse con las ganas de visitarlo, partiendo a otros planes con su familia.

La complicidad de la familia de Juan Diego Alvira

Los tres han sido bastante relevantes en las últimas semanas, debido a las vacaciones que tomaron un tiempo en Europa. Allí lograron conocer distintos países y lugares, recopilando grandes experiencias juntos.

De hecho, uno de los puntos de ‘raye’ entre el presentador y su esposa fue que no coincidieron en la manera en la que mostrarían sus vacaciones en redes sociales.

No obstante, ella finalmente cedió, pues afirmó que su prioridad es que su esposo sea feliz, ser un equipo junto a él y apoyarlo en sus sueños. Estas palabras parten de que Alvira le está dando una oportunidad a su canal de YouTube, no solo con entrevistas, sino también con clips de su día a día.

El viaje de la familia quedó registrado en videos que poco a poco han compartido en sus cuentas personales, dejando a la vista la química y la fluidez que tienen.

De igual forma, en medio de la complicidad que llevan en su núcleo amoroso, la pareja quedó en el centro de opiniones luego de que se reviviera un video de una entrevista que concedió Alvira, donde revelaba el por qué no usa su anillo de matrimonio cuando presenta las noticias.