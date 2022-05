“El Clark Kent de la información”: piropo a Juan Diego Alvira por su cambio de ‘look’

La emisión de noticias del canal Caracol, este jueves 26 de mayo, comenzó además con halagos para el presentador ibaguereño, Juan Diego Alvira, quien termina el mes con un nuevo look, que al parecer fue polémicamente beneficioso.

No es común ver a presentadores de televisión utilizar gafas, ya sea por los reflejos que se pueden presentar en los set de grabación, así como por mantener una estética que se ha venido liberando a lo largo de los años. Sin embargo, Alvira, uno de los presentadores más polémicos del país, rompió este esquema en Noticias Caracol.

Tanto el peinado, así como los lentes fueron parte del nuevo look de Juan Diego Alvira, e inesperadamente su compañera de set no lo dejó pasar e hizo una broma o halago al aire. Así entonces, el presentador comenzó la emisión saludando y dando la bienvenida al programa de las 5:30 de la mañana, y a continuación, Alejandra Giraldo, su compañera, no dudó en responderle.

“Mi querido Juan Diego, el Clark Kent de la información”, fue el comentario de Giraldo antes de comenzar oficialmente con las noticias. La afirmación causó risa no solamente en el set, sino en los televidentes que estaban pendientes de la emisión matutina.

Sin embargo, llamó la atención que tras el comentario el presentador apareció sin las gafas durante el resto del noticiero y no se volvieron hacer afirmaciones al respecto, por lo que habría quedado un claroscuro sobre el tema, sin conocerse si efectivamente hubo problemas por el chiste al aire, o si solo era una nueva estrategia del controvertido presentador para cautivar a sus seguidores.

A Juan Diego Alvira lo comparan con el periodista detrás de Superman. pic.twitter.com/CKZKstFq0P — Ana (@PuraCensura) May 26, 2022

Esta no es la primera vez que los presentadores de Noticias Caracol intercambian comentarios al aire, incluso, recientemente recibió una advertencia por parte de Alejandra Giraldo, después de que este le hiciera un piropo al despedir el noticiero.

Juan Diego Alvira invitó a los televidentes a seguir en sintonía con el canal y elogió la sonrisa de su compañera Giraldo, quien, en vivo, le hizo una advertencia a su compañero y no dejó pasar el halago.

“Y ustedes no dejen de ver a esta hermosa mujer con su sonrisa de oreja a oreja. Mañana les contaremos por qué”, dijo el periodista en la emisión del noticiero. Antes de salir del aire, la presentadora antioqueña sutilmente le recordó a Juan Diego que él tiene esposa, comentando jocosamente: “Lo voy a delatar”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios comentarios burlones y de desagrado se pueden leer después del hecho.

“Me acordé de la canción del Loco Quintero que dice: ‘Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrá’”; “Muy chévere, saludos, es muy bonito ese tipo de intercambio de bromas y lindas anécdotas”; “Yo la verdad no veo sino un caballero invitando a que sigan viendo una linda presentadora, no hay lío de nada, excelente”, fueron algunos de los comentarios.

Otros escribieron: “¡A las mujeres ya no se les puede decir nada bello porque ya uno queda como acosador! Mejor indiferencia e individualismo que es lo que se vive y desea hoy en día”; “Ese Juan Diego Alvira es una falta de respeto y está acostumbrado a piropear a todas sus compañeras en el estudio en vivo, porque no es la primera vez”.