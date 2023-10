Lady Gaga sorprendió con un elegante vestido, pero un detalle llamó la atención, ¿embarazo a la vista?

Por ahora son solo rumores, pues Gaga no ha dicho nada. Sus seguidores están locos por saber la verdad del asunto, pero hasta el momento no hay certeza al respecto.

Si bien no hay pruebas concretas de que Lady Gaga esté embarazada, su look ha contribuido a alimentar las especulaciones.

De ser ciertos los rumores, no sería la primera vez que la actriz estaría en embarazo, pues según una entrevista para el documental The Me You Can’t See, de Apple TV, realizada en el 2021, la actriz reveló que cuando tenía 19 años quedó embarazada luego de ser violada por un productor.