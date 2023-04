Lady Gaga publica su primer retrato oficial como Harley Quinn en ‘Joker 2’

Los días de la Lady Gaga como una diva pop con vestidos extravagantes y performances espeluznantes cantando sobre romances tóxicos y el orgullo de nacer diferente quedaron muy atrás, pues ahora Stefani Germanotta, nombre de pila de la cantante, está más enfocada en sus proyectos como actriz, tal como se ha visto en los últimos años.

Siempre se supo que Lady Gaga es una artista integral y que más allá de sus tacones de casi un metro y sus pelucas de mil colores, hay una voz contralto que acompaña a una bailarina de ballet con mucha destreza en la danza clásica y contemporánea, cuyas virtudes actorales van desde un esquema de modelo internacional hasta una histrionisa de método muy disciplinada.

Lady Gaga siempre sorprende por su estilismo e histrionismo. - Foto: getty images

Chromatica fue su último álbum de estudio, lanzado en 2020 y que contó con colaboraciones con Ariana Grande en Rain On Me, BlackPink en Sour Candy y el gran Elton John en Sine From Above. Sin embargo, dos años atrás Gaga ya había empezado un viaje de no retorno en la industria de Hollywood con su rol en ‘A Star is Born’, donde le dio vida a la temerosa Ally Campana, papel que le valió una nominación a Mejor actriz en todos los premios del circuito de galardones más importante del séptimo arte.

Y sí, Gaga ya había hecho apariciones secundarias en otras cintas y hasta había ganado un Globo de oro por su participación en la quinta temporada de American Horror Story, pero fue con la cinta junto a Bradley Cooper que Germanotta decidió poner todas sus energías en su desempeño como actriz, pues este talento le dio la oportunidad de entrar directamente a competir por un Óscar al lado de grandes como Glenn Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

Esas ansias de proclamarse como una actriz seria y respetada se vieron más de la cuenta en el rol de Gaga en ‘House of Gucci’, cinta que contó la historia del asesinato de Maurizzio Gucci, el descendiente al frente de la casa de alta moda italiana, rol que no llevó a la artista a los Óscar por simple reticencia de la Academia hacia su afán de figurar en Hollywood, lección que Germanotta aprendió con dolor, pero de forma efectiva.

Lady Gaga posa para los fotógrafos a su llegada al estreno mundial de la película 'House of Gucci' en Londres el martes 9 de noviembre de 2021. Foto AP / Vianney Le Caer / Invision - Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Por eso, Lady Gaga pausó todo en su agenda y se puso en la tarea de buscar un argumento en el que no desbocara su inmenso talento en acentos extranjeros ni movimientos corporales exacerbados, y mejor sí pudiera sacarle todo el provecho creando tensión dramática con miradas penetrantes, sonrisas incómodas, corporalidades introvertidas y a la vez explosivas como las que hizo en su rol de Ally.

Fue la cinta ‘Joker: Folie à Deux’ la que decantó a Stefani con el rol de Harley Quinn y la llevó de nuevo al radar de Hollywood y del mundo entero, pues la primera película de este payaso malvado fue tan perfecta que logró inmensos reconocimientos y ahora su secuela tiene el reto de igualar su éxito y quizá superarlo, una vara muy alta que el director Todd Phillips quiere sobrepasar de nuevo con Phoenix, pero también con la ayuda de Gaga.

El mundo entero enloqueció hace unos días con las imágenes de lo que fue la grabación de una de las escenas de la película, donde se ve a Gaga en su rol subiendo por las escaleras donde el Joker de Joaquín hizo una danza icónica que aún hoy es considerada como una de las grandes joyas del cine.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 25: Lady Gaga is seen on the set of "Joker: Folie a Deux" on March 25, 2023 in New York City. (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images) - Foto: Getty Images

Pero no contenta con eso, Gaga ahora deleita a sus ‘fans’ con su primer retrato oficial como la novia tóxica de uno de los peores villanos del universo DC Comics, publicando dicha foto en su perfil oficial de Instagram, en la que se le ve tan perturbada como impulsiva con el tradicional maquillaje de “payasa villana”, obviamente con un desgaste preciso del hastío del personaje.

En tan solo una hora de publicada, la foto ya ha alcanzado más de 800 mil likes y miles de comentarios alabando el gran trabajo de estilismo que se ve sobre la actriz y la gran expresión de Gaga, que promete una actuación magistral, que quizás ahora sí le dé a la cantante el tan anhelado Óscar, pero no como el que ganó en 2019 a Mejor canción con su sencillo Shallow, ahora será el de Mejor actriz en un rol principal.