Las nuevas reglas de Miss Universo y otras cinco noticias del entretenimiento de esta semana

A partir del próximo año, las mujeres casadas, embarazadas, con hijos e incluso divorciadas podrán participar en el reinado, algo que rompe con la tradición del evento, que hace poco cumplió 70 años de creación. “A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia”, contó Amy Emmerich, CEO de Miss Universo.

No es el primer gran cambio que tiene el certamen, ya que solo hace un par de años atrás, el concurso incluyó a una mujer transgénero: Ángela Ponce, de España.

Una merecida disculpa

Sacheen Littlefeather en la entrega de los Premios Óscar de 1973. - Foto: getty images

En 1973, Sacheen Littlefeather tuvo su gran lanzamiento a la fama cuando pasó al escenario en nombre de Marlon Brando en la gala de los Premios Óscar, con la intención de rechazar el premio a mejor actor. Todo en nombre de los maltratos que recibió la población indígena de los Estados Unidos por parte de la industria cinematográfica.

Hoy, después de tantos años, la Academia le ofreció disculpas a Littlefeather por el rechazo que su intervención provocó y que terminó afectando su vida personal y profesional. “La carga emocional por la que ha pasado y el costo de su propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que mostró. Por esto, le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración”, dice el comunicado.

¿De salida?

Shakira, artista colombiana. - Foto: getty images

Después de conocerse la polémica ruptura entre Shakira y Piqué, se volvió una constante las informaciones sobre las intenciones de la barranquillera de no seguir viviendo en Europa e irse a Miami. Sin embargo, no se sabía cuál es la razón detrás de estos planes de mudanza tan lejos de su residencia actual en España. “Sus padres viven aquí, su hermano vive aquí, su sobrina y su sobrino también. No tiene familia en España. Es un ambiente diferente al de Barcelona”, dijo Ana Lourdes Martínez, empresaria y amiga de la cantante al medio E! News.

Por lo cual, la búsqueda de Shakira de irse a tierras norteamericanas sería para estar cerca a sus allegados, por ejemplo Alejandro Sanz, quien también vive en Miami, estaría intentando convencer a la artista de mudarse a Estados Unidos, a espera de lo que pase con la custodia de los hijos de la colombiana.

¿Maldita pobreza?

Bad Bunny, artista puertorriqueño. - Foto: getty images

El cantante puertorriqueño Bad Bunny abrió su restaurante Gekko en Miami, un lujoso lugar donde caben hasta 185 comensales y solo maneja comida japonesa en su menú. Ofrece cortes de sushi, pero también una variedad de platillos gourmet como el nigiri de atún blanco y crudo de atún rojo. Durante su inauguración, el nuevo negocio del ‘Conejo Malo’ contó con la presencia de distintas celebridades como Victoria Beckham, Joe Jonas, Michael Bay, Rauw Alejandro, Lil Wayne y Lele Pons.

Los rangos de precios del restaurante son muy variados, existen platos desde los 14 hasta los 300 dólares. Pero, por ejemplo, el plato insignia del lugar, la carne Wagyu, tiene un valor de entre 250 y 300 dólares por 450 gramos de comida. Esto es alrededor de 1.270.000 pesos colombianos.

Más enamorada que nunca

Adele y su esposo, Rich Paul. - Foto: getty images

La cantante británica Adele reveló detalles de su relación con su nuevo esposo, Rich Paul, un agente deportivo de 40 años. La entrevista fue dada en el medio Elle y captó la atención por ser muy íntima, algo que no es usual en esta artista, que se casó casi en secreto y tuvo un divorcio muy de bajo perfil con su exesposo, el empresario Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, de nueve años.

“Nunca he estado tan enamorada. Estoy obsesionada con él”, dijo la artista. “Quiero más hijos. Soy una señora de mi casa y una matriarca. Además, una vida estable me ayuda con mi música. Pero, ahora mismo, todo lo que tengo en mi cerebro es Las Vegas. Quiero hacerlo jodidamente bien”, en referencia al próximo concierto que es en parte de compensación por un espectáculo que tuvo que cancelar en enero debido a infecciones de covid en su equipo.

Cincuenta por lo alto

Ben Affleck y su esposa, Jennifer López. - Foto: getty images

Ben Affleck cumplió 50 años el pasado lunes, y su esposa, Jennifer López, celebró junto a él en lo que ha sido un gran año para el reconocido actor ganador de dos premios Óscar. Primero, Affleck se casó con la artista tras 18 años de haber roto su primera relación sentimental en 2004, la boda fue en un evento privado en Las Vegas que tomó por sorpresa a más de uno.

Después de duros problemas con el alcoholismo y acusaciones de infidelidad que rodearon su anterior matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck parece por fin haber encontrado estabilidad en su vida. “Mi vida actual refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy: que no es perfecta, pero es alguien que se esfuerza mucho y le preocupa mucho ser honesto, auténtico y responsable”, dijo hace poco en una entrevista en The Wall Street Journal.