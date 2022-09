Laura de León contó la molesta situación que vivió con una perforación que se le infectó

Laura de León se convirtió en uno de los talentos del Canal RCN más comentados de los últimos años, debido a su participación en distintos proyectos y producciones. Su paso por títulos como Pa’ quererte, La luz de mis ojos y La Ley del Corazón 2 se robó el corazón de miles de televidentes cada noche, mientras demostraba la versatilidad que tenía para dar vida a distintos personajes.

Con su llegada a la nueva telenovela Leandro Díaz, la artista volvió a quedar a la vista de cientos de curiosos, quienes acuden a sus redes sociales para conocer detalles de su vida sentimental, laboral e íntima. Muchas personas se interesan por saber cómo se encuentra y cuáles son las actividades que lleva a cabo en su día a día.

Recientemente, la actriz llamó la atención por otras circunstancias ajenas a su trabajo en la pantalla chica. De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, la colombiana quiso contarles a sus fans sobre una incómoda y molesta situación que pasó, debido a un piercing que se le infectó.

Según se apreció en una serie de videos que subió Laura a las historias de su cuenta oficial de Instagram, de un día a otro le comenzó a doler una perforación que se realizó en el medio de la oreja. A pesar de que pensó que se trataba solo de algo pasajero, las cosas resultaron distintas, pues se le enconó y tuvo que recurrir a sus familiares que saben de medicina.

“Se me infectó un piercing y he tenido la oreja en problemas. El primer día no saben lo que fue esto… me empezó a doler terriblemente. No les voy a mostrar, pero es el piercing que iba en la mitad de la oreja”, dijo al inicio del contenido.

“Me empezó a doler horrible un sábado, el domingo era de este tamaño (señas con la mano), roja, caliente y palpitante. Le conté a mi papá como a las 11 de la noche, lo desperté y le dije: ‘Mira mi oreja, solo bota materia, auxilio’. Me regañó y me dijo que tomara antibiótico”, relató Laura de León en el post, donde además aseguró que su cuñada no logró frenar la infección.

“Llevaba 6 días de antibiótico y eso no hacía nada. Viajé a Bogotá y mi cuñada, que es médico internista, me revisó y me drenó esa oreja, no saben. Pero no se sana la oreja, me río para no llorar, porque ya he llorado, me he desesperado, he pensado cosas negativas, pero sé que todo va a estar bien, soy otro ser humano”, agregó la actriz, además de asegurar que estaba atravesando una cruda realidad con su estómago por los medicamentos que consumió para lidiar con el daño en su oreja.

Por el momento, la artista señaló que le queda esperar a que esta zona de su cuerpo se recupere de la forma correcta, pese a que los doctores le indicaron que debía quitarse el resto de piercing que se realizó en otras partes de la oreja.

Laura de León en la historia de ‘Leandro Díaz’

La historia del artista invidente que marcó el género vallenato es protagonizada por el cantante Silvestre Dangond, quien hace su debut como actor en esta producción. Esta producción cuenta con la participación de Laura de León, quien despertó todo tipo de reacciones con su papel de Matilde Lina.

La actriz se robó las miradas con su belleza, el talento y los matices que proyectó en los primeros capítulos de la historia, donde fue aplaudida por la versión que dio de la pareja del protagonista. Sus apariciones despertaron sonrisas por la naturalidad que plasmó, además de la personificación que hizo de aquella mujer.

Junto al cantante y a Laura estarán actores como Viña Machado, Mario Espitia, Jair Moreno, Sebastián Carvajal, Daniela Tapia, entre otros reconocidos artistas del suelo nacional. Además, se destaca que esta producción está basada en la novela llamada Leandro, escrita por Alonso Sánchez Baute.

La historia contará la vida del hombre que, aunque no podía ver, compuso las más hermosas letras pese al rechazo de todos por su condición. Su lema en vida fue: “Dios no me puso ojos en la cara, porque se demoró poniéndome ojos en el alma”, y sí que reflejó esta frase a lo largo de su historia.

Durante el lanzamiento de esta historia, el protagonista afirmó que “cuando dicen acción y cierro los ojos, es mi mundo, es el mundo de Leandro, un mundo del que no quisiera despertar porque el personaje está dejando en mí muchas cosas: su gran corazón, su humildad, sus ganas de echar para adelante, nunca se amedrentaba, siempre con una sonrisa en el rostro, veía la vida de una manera alegre”.

La serie fue grabada en los pueblos y paisajes de La Junta, Pueblo Bello, Urumita y San Juan del Cesar, entre otros municipios de la costa colombiana.