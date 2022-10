Lina Tejeiro opinó sobre las personas “que les gusta victimizarse”, pero le llovieron críticas

La actriz e influencer Lina Tejeiro es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. En las diferentes redes sociales cuenta con una amplia comunidad de seguidores, quienes permanecen atentos a sus publicaciones y esperan conocer distintos detalles de su vida personal y profesional.

Como ocurre con varios famosos, las opiniones suelen ser divididas. Mientras que algunos los apoyan, otros los critican y Lina Tejeiro no es ajena a esta realidad. A través de su cuenta de Twitter, la actriz publicó un breve mensaje acerca de las personas a quienes les gusta victimizarse.

“No confío en las personas que les gusta victimizarse”, fue la frase que publicó Tejeiro en la red social y que generó todo tipo de comentarios, sobre todo, críticas en su contra.

“O sea que no confías en ti”. “Lina, has hecho una carrera haciéndote la víctima”. “Pero tú también has salido a quejarte y a divulgar en público los problemas de una relación, echándole la culpa solo al otro, entonces tienes rabo de paja”. “¿O sea que no confías en ti misma x 1.000?”. “Victimizarse como lo has hecho tú?”. “No confías en ti misma porque cada rato sales con tus dramas”, dicen algunas de las respuestas destacadas.

Algunos internautas citaron la relación que Lina Tejeiro tuvo con el artista urbano Andy Rivera y por la cual, según dicen, también “se ha quejado”.

“¡Grave!… estás muy mal @Lina_Tejeiro!! Porque eso quiere decir que no tienes empatía y que eres cruel con las personas mientras están sufriendo por no ser comprendidas! A estudiar sobre ese tema… ¡Ojo!”, reflexionó otro internauta.

No confío en las personas que les gusta victimizarse. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) October 1, 2022

Lina Tejeiro publicó contundente mensaje contra los “manipuladores emocionales”

Lina Tejeiro se convirtió en una de las artistas más comentadas de la farándula nacional, debido a diversos detalles de su vida personal que salieron a la luz con el paso del tiempo. La colombiana despertó reacciones con contenidos y publicaciones relacionadas con el aspecto amoroso de su realidad; además de historias del pasado que aún se mantienen vigentes entre sus seguidores.

A pesar de que en la actualidad la creadora de contenido plasmó experiencias y situaciones que vive con su nuevo novio, Juan Duque, las miradas de algunos curiosos se posaron sobre las publicaciones que realiza la actriz en sus redes sociales, específicamente en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Recientemente, la artista llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado post que hizo, en el que se enfocó en aquellas personas que manipulaban las situaciones para beneficio propio, sin pensar en lo mucho que podían lastimar a los demás.

Pese a que no especificó a qué hacía referencia este texto, las palabras de Tejeiro despertaron reacciones en los espectadores, quienes se sintieron identificados con el mensaje que buscaba dar. Los internautas puntualizaron en que a estas personas se les llamaba “manipuladores emocionales”, ya que se creían sus propias versiones para no cargar la culpa de sus actos.

“Hay gente que finge que eres una mala persona solo para que te sientas culpable del daño que te hicieron”, escribió la artista en un trino, en el que ya sumó más de ocho mil likes y más de dos mil retweets.

Hay gente que finge que eres una mala persona solo para que te sientas culpable del daño que te hicieron. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) September 23, 2022

“Manipuladores emocionales le llaman”; “La única persona con suficiente autoridad para hacerte sentir culpable debes ser tú mismo”; “Y lo más preocupante es que se lo creen”; “Inventan historias para convencerse de que ellos no hicieron nada mal”; “Gente que cree que puede manipular y contaminar tu vida porque la de ellos ya está perdida”; “Manipuladores es lo que son”, entre otras opiniones de los seguidores de la famosa.

Varios usuarios del escenario digital especularon sobre qué podría tratar este trino, teniendo en cuenta el contenido que salió a la luz, recientemente, sobre la relación que sostuvo Lina Tejeiro con el hijo de Jhonny Rivera.