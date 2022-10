“Ella ni siquiera piensa hasta el sol del hoy el daño que hizo y el dolor que causó en mi familia”: Lina Tejeiro lanza duro ataque contra la Negra Candela

El pasado mes de noviembre Graciela Torres, mejor conocida en el mundo de la farándula colombiana como la Negra Candela, afirmó al aire en una de las emisoras radiales nacionales que el papá de la afamada actriz Lina Tejeiro era dueño de un cargamento de droga, cantidad que había sido incautada por la Policía Antinarcóticos. Esta información no era cierta, por lo que la comunicadora tuvo que rectificarla.

Al respecto, la actriz, en entrevista con Diva Rebeca, el personaje interpretado por Ómar Vásquez, le cuestionó cómo había sido esa situación para ella, ante lo cual la joven de 30 años manifestó: “Fue muy difícil, sobre todo cuando salió la noticia. Lo primero que dije es: ‘¿Quién será la actriz famosa?’. Me ofendió mucho cómo el policía le quitó todo el peso a las toneladas que habían encontrado y se lo dio a que era el papá de una actriz. Ya las toneladas no importaban ni qué había pasado con la droga, sino que necesitaban saber de quién era el papá. La Policía nunca salió a aclarar nada”.

Incluso mencionó que a Vibiana Tejeiro, su mamá, la estaban amenazando, diciéndole que iban a revelar toda la verdad: “Le decían que yo estaba involucrada y que eso iba a salir al aire, mi mamá habló con mi manager, era algo realmente ilógico. No llegamos a pensar que dijeran eso, mi papá es completamente inocente, yo lo veía superlejano”.

Lina se refirió específicamente a la Negra, asegurando: “Esta señora sale a nivel nacional y dice el nombre completo de mi papá y además dice que es mi papá. Yo me derrumbé y dije esto no puede ser posible, ella no sabe lo que está haciendo. Ella siempre ha tenido una guerra casada conmigo, no sé por qué, no entiendo cuál es la intención de ella, pero siempre ha tratado de involucrarme en chismes donde yo siempre tengo que llegar a desmentirla”.

“Mi papá tiene un problema de ansiedad más un cuadro de depresión y en ese momento verse involucrado en algo que no tenía ni idea hizo que recayera en su ansiedad. Tenía mucho miedo. Fue a la Sijín, llevó sus documentos y dijo: ‘yo no hice nada’. Mi papá estaba muy angustiado en realidad. Ella ni siquiera piensa hasta el sol del hoy el daño que hizo y el dolor que causó en mi familia y sobre todo en mi papá”, expresó la protagonista de Un rabón con corazón.

De igual manera, manifestó que su padre vive en Villavicencio y que conduce un vehículo de transporte público, tipo taxi, pero destacó que Graciela “hasta el sol de hoy creo que no se sabe quién es el dueño de esas dos toneladas que cogieron, pero quedó la sensación en todo lado de que era mi papá y a ella no le importó”.

Y como en La ley del corazón, la novela en la que participó con su papel de la Dra. Cata, buscó a sus abogados para lograr que Torres hiciera la respectiva retractación, como es el deber ser, en el mismo horario y por el mismo medio: “Incluso decía que no quería retractarse, lo leyó de muy mala gana, su actitud siempre fue muy despectiva. Si ella quiere seguir viviendo de las mentiras es problema de ella. Pero yo no pretendo dejarla en la calle y causarle el mismo daño que nos causó a nosotros, porque yo no soy ese tipo de persona”.