Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados
Los premios para el total de 95 categorías se entregarán en una gala el 1 de febrero en Los Ángeles.
El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy que se entregarán en febrero, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.
El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor canción, mejor grabación del año y mejor álbum del año por Debí tirar más fotos (DTMF).
Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea también están en la primera línea de favoritos, con seis nominaciones cada uno.
La gran batalla por el mejor álbum del año la librarán Lamar con GNX, Bad Bunny con DTMF, Lady Gaga con Mayhem, Justin Bieber con Swag, Sabrina Carpenter con su Man’s Best Friend, Let God Sort Em Out del dúo Clipse (Pusha T & Malice), Leon Thomas con Mutt y Tyler con Chromakopia.
Lista de nominados completos para los Premios Grammy 2026
Álbum del año
- ‘Debí tirar más fotos’ - Bad Bunny
- ‘Swag’ - Justin Bieber
- ‘Man’s best friend’ - Sabrina Carpenter
- ‘Let god sort em out’ - Clipse, Pusha & Malice
- ‘Mayhem’ - Lady Gaga
- ‘GNX’ - Kendrick Lamar
- ‘Mutt’ - Leon Thomas
- ‘Chromakopia’ - Tyler, The Creator
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Grabación del año
- ‘DtMF’ – Bad Bunny
- ‘Manchild’ – Sabrina Carpenter
- ‘Anxiety’ – Doechii
- ‘Wildflower’ – Billie Eilish
- ‘Abracadabra’ – Lady Gaga
- 'Luther’ – Kendrick Lamar With SZA
- ‘The Subway’ – Chappell Roan
- 'APT.' – ROSÉ, Bruno Mars
Canción del año
- ‘Abracadabra’ – Lady Gaga
- ‘Anxiety’ – Doechii
- ‘APT.’ – Bruno Mars and Rosé
- ‘DtMF’ – Bad Bunny
- 'Golden’ – KPop Demon Hunters
- ‘Luther’ – Kendrick Lamar With SZA
- ‘Manchild’ – Sabrina Carpenter
- 'Wildflower’ – Billie Eilish
Mejor Álbum Pop vocal
- ‘SWAG’ – Justin Bieber
- ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter
- ‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus
- ‘Mayhem’ – Lady Gaga
- ‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims
Mejor interpretación Pop solista
- 'Daisies’ — Justin Bieber
- 'Manchild’ — Sabrina Carpenter
- 'Disease’ — Lady Gaga
- 'The Subway’ — Chappell Roan
- 'Messy’ — Lola Young
Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo
- ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- ‘Golden [From “KPop Demon Hunters”]’ – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- 'Gabriela’ – Katseye
- 'APT.' – Rosé, Bruno Mars
- '30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar
Mejor Álbum Rock
- ‘Private Music’ — Deftones
- ‘I Quit’ — Haim
- ‘From Zero’ — Linkin Park
- ‘Never Enough’ — Turnstile
- ‘Idols’ — Yungblud
Mejor canción Rock
- ‘As Alive as You Need Me to Be’ – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- ‘Caramel’ – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- 'Glum’ – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- ‘Never Enough’ – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- 'Zombie’ – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor álbum Rap
- ‘Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice
- 'Glorious’ – GloRilla
- 'God Does Like Ugly’ – JID
- 'GNX’ – Kendrick Lamar
- ‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator
Mejor canción de rap
- ‘Anxiety’ — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- ‘The Birds Don’t Sing’ — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
- Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
- ‘Sticky’ — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- 'TGIF’ — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- ‘TV Off’ — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor canción de R&B
- 'Folded’ — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- 'Heart of a Woman’ — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- ‘It Depends’ — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- ‘Overqualified’ — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- ‘Yes It Is’ — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mur — Leon Thomas
Mejor canción country
- 'Bitin’ List’ — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- ‘Good News’ — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- ‘I Never Lie’ — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- ‘Somewhere Over Laredo’ — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- ‘A Song to Sing’ — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
- Ain’t in It for My Health — Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Beautifully Broken — Jelly Roll
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- Debí tirar más fotos — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- Naiki — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- Sinfónico (En Vivo) —Yandel
Mejor banda sonora para medios visuales (cine y televisión)
- How to Train Your Dragon – John Powell, composer
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
- Sinners – Ludwig Göransson, composer
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
- The Wild Robot – Kris Bowers, composer
Mejor canción escrita para medios visuales
- ‘As Alive as You Need Me to Be’ – ‘Tron: Ares’
- 'Golden’ – ‘KPop Demon Hunters'
- ‘I Lied to You’ – ‘Sinners'
- ‘Never Too Late’ – ‘Elton John: Never Too Late'
- ‘Pale, Pale Moon’ – ‘Sinners'
- ‘Sinners’ – ‘Sinners'
Mejor video musical
- ‘Young Lion’ — Sade
- ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter
- 'So Be It’ — Clipse
- ‘Anxiety’ — Doechii
- ‘Love’ — OK Go