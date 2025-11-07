Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados

El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy que se entregarán en febrero, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.

El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor canción, mejor grabación del año y mejor álbum del año por Debí tirar más fotos (DTMF).

Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea también están en la primera línea de favoritos, con seis nominaciones cada uno.

Este domingo, 3 de abril, se realizará la ceremonia de los Premios Grammy, en Las Vegas, Estados Unidos. | Foto: CBS via Getty Images

La gran batalla por el mejor álbum del año la librarán Lamar con GNX, Bad Bunny con DTMF, Lady Gaga con Mayhem, Justin Bieber con Swag, Sabrina Carpenter con su Man’s Best Friend, Let God Sort Em Out del dúo Clipse (Pusha T & Malice), Leon Thomas con Mutt y Tyler con Chromakopia.

Lista de nominados completos para los Premios Grammy 2026

Álbum del año

‘ Debí tirar más fotos ’ - Bad Bunny

’ - Bad Bunny ‘ Swag ’ - Justin Bieber

’ - Justin Bieber ‘ Man’s best friend ’ - Sabrina Carpenter

’ - Sabrina Carpenter ‘ Let god sort em out ’ - Clipse, Pusha & Malice

’ - Clipse, Pusha & Malice ‘ Mayhem ’ - Lady Gaga

’ - Lady Gaga ‘ GNX ’ - Kendrick Lamar

’ - Kendrick Lamar ‘ Mutt ’ - Leon Thomas

’ - Leon Thomas ‘Chromakopia’ - Tyler, The Creator

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Grabación del año

‘ DtMF ’ – Bad Bunny

’ – Bad Bunny ‘ Manchild’ – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter ‘ Anxiety’ – Doechii

– Doechii ‘ Wildflower’ – Billie Eilish

– Billie Eilish ‘ Abracadabra’ – Lady Gaga

– Lady Gaga ' Luther’ – Kendrick Lamar With SZA

– Kendrick Lamar With SZA ‘ The Subway ’ – Chappell Roan

’ – Chappell Roan 'APT.' – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del año

‘ Abracadabra’ – Lady Gaga

– Lady Gaga ‘ Anxiety’ – Doechii

– Doechii ‘ APT.’ – Bruno Mars and Rosé

– Bruno Mars and Rosé ‘ DtMF’ – Bad Bunny

– Bad Bunny ' Golden’ – KPop Demon Hunters

– KPop Demon Hunters ‘L uther’ – Kendrick Lamar With SZA

– Kendrick Lamar With SZA ‘ Manchild’ – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter 'Wildflower’ – Billie Eilish

Mejor Álbum Pop vocal

‘SWAG’ – Justin Bieber

‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter

‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus

‘Mayhem’ – Lady Gaga

‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims

Mejor interpretación Pop solista

' Daisies’ — Justin Bieber

— Justin Bieber ' Manchild’ — Sabrina Carpenter

— Sabrina Carpenter ' Disease’ — Lady Gaga

— Lady Gaga ' The Subway’ — Chappell Roan

— Chappell Roan 'Messy’ — Lola Young

Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo

‘ Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande

– Cynthia Erivo & Ariana Grande ‘ Golden [From “KPop Demon Hunters”]’ – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

– HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami ' Gabriela’ – Katseye

– Katseye ' APT .' – Rosé, Bruno Mars

.' – Rosé, Bruno Mars '30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar

Mejor Álbum Rock

‘ Private Music ’ — Deftones

’ — Deftones ‘ I Quit’ — Haim

— Haim ‘ From Zero’ — Linkin Park

— Linkin Park ‘ Never Enough’ — Turnstile

— Turnstile ‘Idols’ — Yungblud

Mejor canción Rock

‘ As Alive as You Need Me to Be’ – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

– Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) ‘ Caramel’ – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

– Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token) ' Glum’ – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

– Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams) ‘ Never Enough ’ – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

’ – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile) 'Zombie’ – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor álbum Rap

‘ Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice

– Clipse, Pusha T & Malice ' Glorious’ – GloRilla

– GloRilla ' God Does Like Ugly’ – JID

– JID ' GNX’ – Kendrick Lamar

– Kendrick Lamar ‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator

Mejor canción de rap

‘ Anxiety’ — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

— Jaylah Hickmon, compositora (Doechii) ‘ The Birds Don’t Sing’ — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

— Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)

‘ Sticky’ — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)

— Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne) ' TGIF’ — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)

— Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla) ‘TV Off’ — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum dance/electrónico

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción de R&B

' Folded’ — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

— Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) ' Heart of a Woman’ — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

— David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker) ‘ It Depends’ — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

— Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller) ‘ Overqualified’ — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

— James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr) ‘Yes It Is’ — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor álbum R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mur — Leon Thomas

Mejor canción country

' Bitin’ List’ — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

— Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) ‘ Good News’ — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

— Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey) ‘ I Never Lie’ — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

— Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top) ‘ Somewhere Over Laredo’ — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

— Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson) ‘A Song to Sing’ — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

Debí tirar más fotos — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

Naiki — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

Sinfónico (En Vivo) —Yandel

Mejor banda sonora para medios visuales (cine y televisión)

How to Train Your Dragon – John Powell, composer

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

Sinners – Ludwig Göransson, composer

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Mejor canción escrita para medios visuales

‘ As Alive as You Need Me to Be’ – ‘ Tron: Ares ’

– ‘ ’ ' Golden’ – ‘ KPop Demon Hunters '

– ‘ ' ‘ I Lied to You’ – ‘ Sinners '

– ‘ ' ‘ Never Too Late’ – ‘ Elton John: Never Too Late '

– ‘ ' ‘ Pale, Pale Moon’ – ‘ Sinners '

– ‘ ' ‘Sinners’ – ‘Sinners'

Mejor video musical