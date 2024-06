“Lo hice sufrir”: Kika Nieto confesó que intentó tener una relación con otro hombre luego de separarse

La separación de Kika Nieto y Santimaye fue una de las noticias del mundo de la farándula nacional que más llamó la atención en diciembre del 2023, pues la pareja era reconocida por ser una de las más estables del país al durar más de 15 años juntos y compartir detalles de su historia de amor por medio de su contenido en redes sociales.

Sin embargo, en el momento menos esperado los youtubers revelaron que iniciaron su proceso de divorcio, pues a pesar de varios intentos de salvar su matrimonio, no lograron llegar a algunos acuerdos importantes, razón por la cual, tomarían caminos separados y continuarían con sus vidas de manera individual.

Kika Nieto y Santimaye anunciaron su separación en diciembre del 2023. | Foto: Instagram @_kikanieto.

Pese a que en repetidas ocasiones los fans de Kika y Santi manifestaron su deseo por conocer detalles de lo sucedido, los influenciadores habrían guardado silencio, ya que hicieron saber que es uno de los momentos más complicados que han tenido que afrontar, pues dentro de sus planes compartirían una vida juntos y conformarían una hermosa familia.

Kika Nieto rompió el silencio y reveló cómo va su divorcio con Santimaye

Por medio de una entrevista exclusiva con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo del Canal 1, Kika Nieto abrió su corazón y reveló cómo se ha sentido en los últimos meses luego de tomar la decisión de separarse del hombre que fue su pareja durante 15 años.

“No me siento cómoda hablando de esto, pero entiendo que hay mucha gente que tiene la curiosidad y yo no tengo nada malo por decir, estoy en el proceso, avanzando, tal vez no tan rápido como me gustaría, pero estoy avanzando. Hay días hermosos, hay días muy difíciles, pero claro, tusa hubo y eventualmente todavía hay”, dijo frente a las cámaras del show de chismes.

La pareja era considerada una de las sólidas de la farándula nacional. | Foto: Instagram @santimaye.

Sin embargo, dejó en claro que, aunque ha sido un tiempo complicado y ha tenido que atravesar situaciones desafortunadas, tiene a su ex en un buen concepto y continúa sintiendo respeto y admiración por la persona que es hoy en día.

Por otro lado, manifestó que aunque hasta el momento no entiende el propósito de todos los cambios que ha tenido que experimentar, espera poder darle un manejo adecuado a la situación por medio del acompañamiento de Dios y sus seres queridos.

“Las personas que me conocen saben que yo he pasado por algunos momentos heavys en mi vida y nunca nada me ha hecho tambalear tanto y me ha dolido o me ha afectado tanto como este”, reveló.

Kika Nieto confesó detalles del vínculo que quiso generar con otra persona luego de terminar con Santimaye

Uno de los puntos que más llamó la atención en la entrevista de Kika Nieto con el medio de comunicación nacional, estuvo relacionado con la nueva oportunidad que la creadora de contenido digital se dio en el amo luego de haberse separado de Santiago Macias.

Kika Nieto confesó que intentó tener una relación con otro hombre luego de haber terminado con Santiago Macias. | Foto: Instagram @santimaye.