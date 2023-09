¿Se divorció? Seguidores de Kika Nieto aseguran haberla visto de la mano con otro hombre

Me acaba de salir un video de Kika Nieto en TikTok y estoy en shock pic.twitter.com/e68btKvoAK

No obstante, hay que recordar que la reconocida creadora de contenido hace unos meses aseguró que empezaría una nueva etapa en su vida, y eso incluiría viajes sin la compañía de su esposo Santi Maye, lo cual generó intriga para sus seguidores y se rumoró que el matrimonio no estaría pasando por un momento.

Es más, tanto Kika como Santi hace tiempo no realizan publicaciones juntos y a la influencer se le ve en la más reciente publicación de Instagram sin su anillo de compromiso.

Ahora bien, es importante señalar que ninguno de los dos se ha manifestado y sus seguidores no pueden creer que el matrimonio haya llegado a su fin, pues la pareja lleva más de una década juntos.

Kika Nieto recibió millonaria multa de la Dian

La reconocida influencer reveló haces unos días que que se vio en la obligación de pagarle una gigantesca multa a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por algunas irregularidades ocurridas con su declaración de renta del año 2019, de las cuales no tenía conocimiento alguno, pues la persona encargada de realizarla fue la contadora de su empresa en ese momento.

Sin embargo, no había explicado a fondo qué fue lo que realmente ocurrió y cuál fue el error que cometió la profesional, debido a esto, Kika decidió compartir en su canal de YouTube un video de más de 30 minutos en el que explica con detalles su caso específico con la Dian, que la dejó con una deuda de casi 300 millones de pesos colombianos, es decir, aproximadamente, 76 mil dólares.

“Qué dolor, deseo que no te pase esto nunca en la vida, es supremamente injusto y doloroso, pero me pasó y vamos a aprender todos de esto... Yo cometí varios errores que les voy a contar para que ustedes no los cometan”, mencionó Kika en la introducción de su esperado video.