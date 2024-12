Lorna Cepeda expuso delicada situación de salud que la agobia: “Llevo batallando con esto casi un mes”

Desde hace meses, la actriz no se encuentra atravesando un buen momento de salud, y recientemente, sorprendió a sus seguidores en Instagram al hablar abiertamente del diagnóstico médico que la tiene soportando unos dolores muy fuertes en su zona abdominal.

La noticia causó una ola de especulaciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en preguntarse qué estaba sucediendo y por qué está visitando de manera tan frecuente el médico . La propia Lorna Cepeda decidió hablar al respecto y revelar el padecimiento que la ha llevado varias veces a estar en urgencias.

Si bien no es la primera vez que la actriz habla de sus problemas de salud, Lorna ahondó mucho más en el tema y, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram , respondió las inquietudes de sus seguidores acerca de su malestar físico y su ausencia en redes.

Aunque la pregunta del seguidor no fue directamente enfocada hacia su salud, sí le cuestionó: “¿Cómo haces para siempre estar con la chispa?” , a lo que ella decidió abrir su corazón.

“Uno no siempre está con la chispa. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que estoy, en este momento, me ha dado una cosa, tengo algo que se llama diverticulitis, llevo batallando con esto, ya hace como casi un mes. La tengo desde hace rato, pero llevo como un mes, más o menos, en esta situación”, afirmó la actriz en sus historias.