Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de marzo, según Walter Mercado

Miles de personas confían en el legado del fallecido astrólogo puertorriqueño.

Laura Camila Másmela Bernal

5 de marzo de 2026, 8:02 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el viernes, 6 de marzo, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día favorece la expresión de deseos y sentimientos sin reservas, lo que podría abrir puertas en el amor y en las relaciones personales.

Números de la suerte: 11, 38, 17.

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a las críticas por participación de actor estadounidense en película financiada por el Gobierno Petro

“Juntas saldremos de esta”: el mensaje de Ana Karina Soto por delicado estado de salud de su hermana

Flavia Dos Santos reveló la clave para mantener su matrimonio con un hombre de 83 años: “No somos seres faltantes”

Luly Bossa habló del duelo por su hijo y se mostró afectada: “Me cuesta mucho”

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

¿Problemas con la producción? El fuerte motivo por el que Lina Tejeiro estaría en la cuerda floja en ‘MasterChef Celebrity’

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de marzo

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El momento será ideal para tomar la iniciativa en asuntos afectivos y enfrentar los cambios con valentía.

Números de la suerte: 16, 1, 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis podría aprovechar esta energía para expresar lo que siente, iniciar conversaciones importantes o avanzar en una relación que despierta curiosidad.

Números de la suerte: 40, 22, 46.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un buen momento para establecer límites o manifestar deseos profundos, siempre evitando actuar con impulsividad.

Números de la suerte: 1, 24, 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El magnetismo personal se encuentra en uno de sus puntos más altos, lo que podría atraer admiración y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 14, 18, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Expresar emociones con valentía podría abrir nuevas puertas en el terreno afectivo.

Números de la suerte: 3, 11, 2.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra siente una mezcla entre deseo de armonía y necesidad de expresar lo que realmente piensa. La sinceridad será clave.

Números de la suerte: 4, 28, 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía planetaria intensifica su magnetismo y su búsqueda de conexiones auténticas. Escorpio deberá actuar con valentía, pero evitando decisiones precipitadas.

Números de la suerte: 25, 18, 49.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El entusiasmo se apodera de Sagitario, que podría sentirse motivado a vivir experiencias nuevas o a expresar sentimientos con mayor intensidad.

Números de la suerte: 20, 6, 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El tránsito de Venus impulsa a Capricornio a dejar de lado el exceso de control y permitir que las emociones fluyan con naturalidad en sus relaciones.

Números de la suerte: 19, 24, 8.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía astral despierta su lado más espontáneo. Expresar sentimientos sin reservas podría sorprender positivamente a personas cercanas.

Números de la suerte: 5, 3, 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis sentirá un impulso especial para tomar la iniciativa en asuntos del corazón. La jornada favorece las decisiones valientes y la expresión sincera de los deseos.

Números de la suerte: 33, 41, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

