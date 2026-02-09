Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de febrero, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas, que de ser la correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el martes, 9 de febrero, su sobrina Betty B. Mercado, destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía facilita relaciones exitosas y mejora los vínculos afectivos. Además, los trámites legales que tiene pendientes pueden resolverse de manera positiva.

Números de la suerte: 11, 50 y 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La vitalidad física y mental se incrementa. Será importante manejar la paciencia y ayudar a quienes avanzan a otro ritmo.

Números de la suerte: 7, 16 y 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para poner orden y priorizar la salud, buscando alternativas más naturales para el bienestar.

Números de la suerte: 3, 17 y 30.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Comprende que la preparación es la clave para alcanzar nuevas metas. El estudio y la concentración serán aliados importantes para el éxito.

Números de la suerte: 3, 21 y 35.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La comunicación de los sentimientos fluye con naturalidad, esto favorece las relaciones sociales y amorosas.

Números de la suerte: 7, 14 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Escuchar opiniones externas ayudará a mantener los pies en la tierra y a crecer a partir de la crítica constructiva.

Números de la suerte: 9, 22 y 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se interesa por sus raíces y su historia familiar. Llegan planes de cambio de residencia o nuevas formas de trabajar desde el hogar.

Números de la suerte: 32, 12 y 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se renueva energéticamente y amplía su círculo social. Sin embargo, la falta de paciencia puede generar tensiones.

Números de la suerte: 36, 12 y 7.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La mente activa y la comunicación fluida favorecen encuentros y conversaciones, aunque será necesario enfocarse para no distraerse.

Números de la suerte: 15, 9 y 49.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es un buen momento para liberar espacios físicos y emocionales, dando paso a nuevas oportunidades relacionadas con estudios o viajes.

Números de la suerte: 1, 14 y 45.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cuidar el sistema nervioso será esencial para mantener el equilibrio. Los viajes cortos resultan beneficiosos.

Números de la suerte: 10, 5 y 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Atraviesa un periodo de gran intuición, aunque con dificultad para expresar emociones. El éxito llega al asesorar y manejar asuntos laborales.

Números de la suerte: 4, 22 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.