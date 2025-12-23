Gente

Los números de Walter Mercado para ganar la lotería en Navidad; la suerte beneficiaría a muchos

Estas son algunas de las combinaciones con las que se podría convertir en millonario.

24 de diciembre de 2025, 3:04 a. m.
Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad
Cada día, miles de personas apuestan su dinero mediante juegos de azar como chances y loterías. Sin embargo, en el mes de diciembre, la cifra de participantes aumenta de manera considerable, ya que muchas personas esperan convertirse en ganadores del premio gordo y compartirlo con sus seres queridos durante las festividades.

Para el miércoles 24 de diciembre, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron los números de la suerte y las posibles combinaciones que los jugadores pueden usar para ganar grandes cantidades de dinero.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El amor pide paciencia y madurez, mientras el ambiente familiar se convierte en refugio emocional.

Números de la suerte: 42, 3, 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se recomienda evitar tensiones y enfocarse en el bienestar personal. La estabilidad emocional y material toma protagonismo.

Números de la suerte: 19, 5, 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para dejarse sorprender y abrir espacio a lo inesperado, especialmente en lo social.

Números de la suerte: 18, 13, 21.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad se convierte en fortaleza y las palabras tienen un efecto sanador en quienes rodean a este signo.

Números de la suerte: 35, 7, 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El liderazgo natural de Leo se impone de manera positiva, convirtiéndolo en el centro de reuniones y celebraciones.

Números de la suerte: 6, 10, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de disfrutar lo construido y dejar de lado la nostalgia. El amor se manifiesta en pequeños detalles y en la conexión espiritual.

Números de la suerte: 8, 32, 16.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El romanticismo se intensifica y las sorpresas agradables no tardan en llegar. El equilibrio entre placer y responsabilidad marca el ritmo del día.

Números de la suerte: 10, 40, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada invita al perdón y al agradecimiento. Las emociones se encauzan hacia compromisos más estables y profundos.

Números de la suerte: 22, 45, 37.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las invitaciones abundan y la diversión está asegurada, siempre que se mantenga la moderación.

Números de la suerte: 31, 4, 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía está favoreciendo este signo, el amor serio y la generosidad se destacan. Ayudar a otros traerá satisfacción personal.

Números de la suerte: 7, 10, 5.

Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas requieren orden y claridad antes de expresarse. Aun así, el día traerá gestos inesperados que alegrarán el corazón.

Números de la suerte: 5, 47, 38.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Expresar afecto será la clave para cerrar el día con armonía y esperanza.

Números de la suerte: 43, 8, 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

