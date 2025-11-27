Gente
Los números que lo harían ganar la lotería el 28 de noviembre, según Walter Mercado
Para día viernes, la sobrina del astrólogo compartió algunos consejos y recomendaciones en cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas
En el 2025, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más relevantes en el mundo de las energía, pues aunque falleció en el 2019, sus palabras y predicciones siguen siendo compartidas por su familiares, quienes heredaron sus escritos y los publican a través del diario El Heraldo.
Para el viernes, 28 de noviembre se destapó el horóscopo, junto a los números de la suerte que acercarían a los creyentes a ser ganadores de los próximos sorteos de las loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Las emociones se alinean con la intuición, favoreciendo decisiones calmadas y acertadas.
Números de la suerte: 11, 50, 7.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Podría acertar algunos planes con las personas con quienes disfruto compartir. La comunicación con amistades fluye y abre puertas a nuevas ideas y alianzas.
Números de la suerte: 3, 23, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El día invita a entablar una conversación que tenga pendiente. Es momento de impulsar proyectos profesionales con un enfoque más humano.
Números de la suerte: 4, 38, 8.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El aprendizaje, los viajes y la espiritualidad se convierten en herramientas de crecimiento. Planee todo lo que espera poder lograr.
Números de la suerte: 9, 35, 15.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es un buen día para resolver tensiones y reconectar. Si es necesario buscar a personas con las que ha tenido inconvenientes, no dude en hacerlo.
Números de la suerte: 29, 18, 12.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La conexión emocional crece y permite relaciones más profundas. Los sentimientos empiezan a tener más importancia.
Números de la suerte: 16, 41, 13.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El cuerpo y la mente piden calma. La creatividad y las terapias alternativas favorecen el bienestar general.
Números de la suerte: 10, 2, 4.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La inspiración se manifiesta con fuerza. El amor, el arte y los vínculos familiares brillan con intensidad.
Números de la suerte: 30, 44, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El hogar se convierte en protagonista. La estabilidad emocional favorece decisiones claras y momentos de armonía.
Números de la suerte: 17, 8, 20.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La comunicación gana profundidad. La sensibilidad impulsa conversaciones necesarias y reparadoras.
Números de la suerte: 9, 33, 1.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La intuición financiera se despierta. Reflexionar sobre las prioridades personales puede traer claridad y suerte.
Números de la suerte: 18, 20, 14.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es un día ideal para cuidarse, reconectar y atraer buenas oportunidades. Puede disfrutar de algún hobby en compañía de amigos o familiares.
Números de la suerte: 29, 15, 3.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.